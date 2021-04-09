Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта н...
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
Главная / Политика

Запрос на мирное волонтёрство: Союз добровольцев Донбасса объявил о сотрудничестве с ЕР

09 апреля 2021, 22:05  •  69 • Политика
Союз добровольцев Донбасса начал сотрудничество с "Единой Россией". "В русском обществе появился запрос как на мирное волонтёрство, так и на парамилитарное добровольчество в патриотических интересах защиты России", - объяснили в руководстве организации.
Союз добровольцев Донбасса (СДД) объявил о начале сотрудничества с партией "Единая Россия". Почему принято именно такое решение, рассказал председатель правления СДД Александр Бородай и директор СДД Андрей Пинчук.
В заявлении говорится, что в СДД отлично понимают, что "Единая Россия" - это партия, создателем и неформальным лидером которой является действующий президент России Владимир Путин. Союз поддерживает политическую линию, которую проводит глава России. Соответственно СДД поддерживает партию "Единая Россия". Тем более что её представители всегда поддерживали республики Донбасса.
У добровольцев много связей с различными структурами и депутатами партии "Единая Россия", которая не раз помогала как приезжавшим в Донбасс добровольцам, так и жителям ДНР и ЛНР,
- подчеркнул Александр Бородай.
Он добавил, что сейчас для СДД важна совместная работа по поддержке жителей ДНР и ЛНР, а также формирование действенных механизмов реализации их социальных и политических прав.
В свою очередь директор СДД Андрей Пинчук отметил, что на съезде Союза принято решение относительно участия активистов организации во внутриполитической жизни России. Это связано с тем, что развитие добровольческого движения привело к тому, что в русском обществе появился запрос как на мирное волонтёрство, так и на парамилитарное добровольчество в патриотических интересах защиты России от внешнего агрессора и укрепления российской государственности.
Пинчук подчеркнул, что в СДД входят сторонники разных партий и организация сотрудничает со всеми политическими силами, которые разделяют её позицию. Тем не менее "Единая Россия" является приоритетной именно потому, что это партия руководства России, которое взяло курс на укрепление государственности и отстаивание национальных интересов.
"Единая Россия" находится в постоянном режиме трансформации, с целью её улучшения, такая позиция нам близка. И мы в этом процессе готовы участвовать. Поэтому сотрудничество с "Единой Россией" - это один из ключевых внутриполитических, стратегических приоритетов Союза добровольцев Донбасса,
- подытожил Андрей Пинчук.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
09 апреля 2021, 09:15
Козак описал переговоры с Украиной одним анекдотом
09 апреля 2021, 14:45
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
09 апреля 2021, 00:05
Индийцы возмутились неуместной фотографией Путина в местной прессе
09 апреля 2021, 18:25
Военные Украины отказались силой возвращать Донбасс
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 апреля 2021, 05:30
Убийство ребёнка в Донбассе вывело военкора из себя: "Просто прострелило от мысли..."
04 апреля 2021, 03:40
Хозяин дал добро на бойню
05 апреля 2021, 06:15
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
04 апреля 2021, 21:05
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому режиму неприятен
09 апреля 2021, 07:25
США перебрасывают в Украину оперативно-тактические ракетные комплексы
03 апреля 2021, 01:05
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.