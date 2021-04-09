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Запрос на мирное волонтёрство: Союз добровольцев Донбасса объявил о сотрудничестве с ЕР
09 апреля 2021, 22:05 • 69 • Политика
Союз добровольцев Донбасса начал сотрудничество с "Единой Россией". "В русском обществе появился запрос как на мирное волонтёрство, так и на парамилитарное добровольчество в патриотических интересах защиты России", - объяснили в руководстве организации.
Союз добровольцев Донбасса (СДД) объявил о начале сотрудничества с партией "Единая Россия". Почему принято именно такое решение, рассказал председатель правления СДД Александр Бородай и директор СДД Андрей Пинчук.
В заявлении говорится, что в СДД отлично понимают, что "Единая Россия" - это партия, создателем и неформальным лидером которой является действующий президент России Владимир Путин. Союз поддерживает политическую линию, которую проводит глава России. Соответственно СДД поддерживает партию "Единая Россия". Тем более что её представители всегда поддерживали республики Донбасса.
- подчеркнул Александр Бородай.
Он добавил, что сейчас для СДД важна совместная работа по поддержке жителей ДНР и ЛНР, а также формирование действенных механизмов реализации их социальных и политических прав.
В свою очередь директор СДД Андрей Пинчук отметил, что на съезде Союза принято решение относительно участия активистов организации во внутриполитической жизни России. Это связано с тем, что развитие добровольческого движения привело к тому, что в русском обществе появился запрос как на мирное волонтёрство, так и на парамилитарное добровольчество в патриотических интересах защиты России от внешнего агрессора и укрепления российской государственности.
Пинчук подчеркнул, что в СДД входят сторонники разных партий и организация сотрудничает со всеми политическими силами, которые разделяют её позицию. Тем не менее "Единая Россия" является приоритетной именно потому, что это партия руководства России, которое взяло курс на укрепление государственности и отстаивание национальных интересов.
- подытожил Андрей Пинчук.
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