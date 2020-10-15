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Запретят иностранное гражданство? Путин внёс законопроект о Госсовете
15 октября 2020, 01:50 • 61 • Политика
Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о Госсовете. Он предлагает запретить членам этого органа иметь счета в иностранных банках и иностранное гражданство.
Законопроект о Госсовете определяет порядок формирования этого органа и полномочия его представителей. Он был внесён в нижнюю палату парламента в среду - в составе второго пакета законопроектов, принятых с целью реализации требований обновлённой редакции Конституции.
Инициатива, в частности, запрещает членам Госсовета иметь иностранное гражданство и банковский счёт в зарубежном банке. Кроме того, им придётся работать на общественных началах. То есть членство в Госсовете не предполагает заработной платы.
Законопроект также описывает структуру Госсовета. Данный орган будет состоять из президиума, комиссий и рабочих групп. Состав президиума будет определять президент. Госсовет сможет выступать с законодательной инициативой или вносить правки в уже существующие законы.
Напомним, в начале года президент России Владимир Путин предложил усилить роль Государственного совета. Данный орган станет курировать реализацию нацпроектов, оценивать качество жизни в регионах и явится проводником между регионами и федеральным центром в решении некоторых вопросов. При этом, по словам российского лидера, Госсовет не будет дублировать функции Совета Федерации.
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