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Запретят газировку и вино? Госдума предложила правительству ввести санкции против Грузии

09 июля 2019, 00:24  •  52 • Политика
Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии. Правительство попросили рассмотреть возможность введения "специальных экономических мер".
Депутаты Госдумы рекомендовали правительству принять "специальные экономические меры" в связи с антироссийскими выпадами Грузии. Проект соответствующего документа был опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Парламентарии рекомендуют членам правительства рассмотреть целесообразность введения санкций в ответ на антироссийские провокации грузинских радикальных сил. Пи этом документ отсылается к закону "О специальных экономических и принудительных мерах".
Поводом для столь жесткой реакции стала выходка грузинского телеведущего Георгия Габуния. В эфире телеканала "Рустави 2" от 7 июля он в течение минуты выражался матом в адрес президента России Владимира Путина.
В качестве ответной миры спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ряд мер, которые бы могли привести Грузию в чувства. В качестве примера, председатель парламента привел запрет на поставки вина и газированной воды из Грузии, а также прекращение денежных переводов с территории России.

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