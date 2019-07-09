Запретят газировку и вино? Госдума предложила правительству ввести санкции против Грузии

Депутаты Госдумы рекомендовали правительству принять "специальные экономические меры" в связи с антироссийскими выпадами Грузии. Проект соответствующего документа был опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Парламентарии рекомендуют членам правительства рассмотреть целесообразность введения санкций в ответ на антироссийские провокации грузинских радикальных сил. Пи этом документ отсылается к закону "О специальных экономических и принудительных мерах".

Поводом для столь жесткой реакции стала выходка грузинского телеведущего Георгия Габуния. В эфире телеканала "Рустави 2" от 7 июля он в течение минуты выражался матом в адрес президента России Владимира Путина.

В качестве ответной миры спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ряд мер, которые бы могли привести Грузию в чувства. В качестве примера, председатель парламента привел запрет на поставки вина и газированной воды из Грузии, а также прекращение денежных переводов с территории России.