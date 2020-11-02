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Запреты для детей, спортсменов и молодых: ещё один регион России уходит в COVID-пике

02 ноября 2020, 14:30  •  108 • Политика
В Красноярском крае ужесточают ограничения по коронавирусу, вводя запреты для детей, спортсменов, а также призывая молодых людей обезопасить себя. В период COVID-пике власти делают всё возможное, чтобы сократить заболеваемость.
Губернатор Красноярского края Александр Усс принял новые решения, направленные на борьбу с коронавирусом в регионе. Так, с 3 ноября в крае запрещено проведение семейных торжеств в ресторанах и кафе. Кроме того, в торговых центрах нельзя будет пользоваться Wi-Fi. Решения были представлены в сообщении пресс-службы администрации региона.
В ресторанах и кафе должны соблюдать требование о правильной рассадке гостей. Столики должны находиться на расстоянии в 1,5 метра друг от друга. Или же между столами следует установить перегородки. Доступ к сети Wi-Fi в торговых центрах, по всей видимости, запрещён, чтобы гости подолгу не находились на объектах.
Губернатор объяснил в своём обращении ужесточение режима ограничений. В регионе, как пояснил Усс, каждый день регистрируют от 250 до 300 случаев заражения. И это уже в два раза больше, чем в начале осени. Регион должен сделать всё возможное, чтобы снизить заболеваемость. В первую очередь Усс обратился к молодым людям.
"По возможности воздерживайтесь от посещения торговых центров, ресторанов, баров, дискотек, - сказал губернатор, добавив: - Отложите их на потом - у вас ещё всё впереди".
Отдельно Усс просил не собираться большими компаниями и уделить больше времени своим семьям и близким. С друзьями же сейчас лучше общаться по телефону.
Помимо всего прочего, в Красноярском крае запрещено посещение торговых центров детьми до 14 лет без взрослых. А все спортивные мероприятия должны проходить без публики.

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