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Запретом России прибалты поставили себя в неловкую позу

08 февраля 2021, 23:05  •  169 • Политика
Дмитрий Киселев. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Русскоязычные могут смотреть и слушать наши телеканалы и радио в интернете
Власти Латвии ставят себя в неловкую позу, запрещая трансляцию российских телеканалов. Причем делают они это по абсолютно надуманным предлогам. Об этом заявил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
По его мнению, страны Прибалтики коллективный Запад просто использует в борьбе против РФ.
"Считаю, что Прибалтика себя очень обедняет, идя на такие шаги. А потом – запрет бессмыслен, потому что люди смотрят цифровое телевидение через тарелки. Это просто ставит в неловкую позу тех, кто мыслит старыми категориями цензуры, возможности что-то запретить в современный цифровой век", – сказал ведущий авторской программы "Вести недели" в комментарии НСН.
Запрет на вещание "России-РТР" в Латвии он оценил именно как цензуру и недружественным шагом властей Республики в отношении русскоязычного населения страны.
Раскритиковал решение латвийского руководства и бывший мэр Риги Нил Ушаков. Он отметил, что после запрета русскоязычное население не побежит массово смотреть и слушать государственное телевидение и радио. а просто будут искать любимые российские каналы на иных технических площадках. Таким образом, они еще меньше будут потреблять продукцию местных медиа, уверен Ушаков.
"Каждый шаг правительства в этот кризис только ухудшает положение. Закрытие каналов на русском языке в нынешних условиях приведет только к еще большим рискам для безопасности страны", – написал экс-градоначальник в "Фейсбук".
Появилась сегодня и реакция МИД РФ. На Смоленской площади решение Риги назвали политическим демаршем, нарушающим международные обязательства Латвии. Москва призвали правозащитников и профильные структуры выразить свою позицию, передает РИА "Новости".
Ранее в понедельник председатель Нацсовета по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) Иварс Аболиньш сообщил, что ретрансляция телеканала "Россия-РТР" на территории Республики запрещена на 12 месяцев. Решение вступает в силу с 15 февраля.
В качестве причины такого наказания называется якобы разжигание ненависти со стороны ведущей и участников программы "60 минут" в эфире от 10 июля 2020 г. Отмечается, что тогда обсуждалась ситуация на Украине.

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