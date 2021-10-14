Запретный вопрос Путину: Американка услышала и нет и да

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос представителя американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл о своём преемнике и президентском сроке. При этом он сразу предупредил, что на подобные вопросы предпочитает не отвечать.

Вопросы о преемнике и продлении срока президентских полномочий Владимира Путина входят в число запретных тем - отвечать на них глава государства не любит. Почему? Объяснение корреспондентка американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл получила по окончании пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя".

Журналистка тоже попыталась выведать у Путина информацию о его преемнике и дерзко спросила о том, действительно ли Владимир Владимирович хочет быть президентом до 84 лет.

"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, - это традиционный мой ответ", - парировал её напор глава государства.

Он напомнил, что "до следующих выборов ещё достаточно много времени": выборы президента России запланированы на 2024 год.

Путин пояснил, что все разговоры на тему преемника и тому подобные "дестабилизируют ситуацию", а она, как подчеркнул глава государства, "должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее".

Путин также признал, что "да, Конституция позволяет" ему пойти и на следующий президентский срок, однако пока по этому поводу он никаких решений ещё не принял.