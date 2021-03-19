Запретный ток: Зеленский готов оборвать импорт электроэнергии из России

Киев, 19 марта. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Официальное письмо главы государства опубликовали в Facebook.

Инициатором перекрытия поставок российской электроэнергии выступил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Михаил Бондарь. Владимир Зеленский посчитал предложение парламентария выгодным.

«Поддерживаю предложение об ограничении импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества и необходимости совершенствования законодательного регулирования такого ограничения», — отметил президент Украины.

Он обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю и распорядился принять необходимые меры и ввести ограничения. Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время вынесет на рассмотрение этот вопрос.

Исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко ранее уже сообщил, что Украина отключится от российской и белорусской электроэнергии в 2022 году. А еще через год Киев планирует объединиться с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Витренко полагает, что эти действия демонополизируют рынок и сделают прозрачными необходимые процедуры.