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Запретный ток: Зеленский готов оборвать импорт электроэнергии из России
19 марта 2021, 14:35 • 116 • Украина
Киев, 19 марта. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Официальное письмо главы государства опубликовали в Facebook.
Инициатором перекрытия поставок российской электроэнергии выступил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Михаил Бондарь. Владимир Зеленский посчитал предложение парламентария выгодным.
Он обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю и распорядился принять необходимые меры и ввести ограничения. Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время вынесет на рассмотрение этот вопрос.
Исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко ранее уже сообщил, что Украина отключится от российской и белорусской электроэнергии в 2022 году. А еще через год Киев планирует объединиться с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Витренко полагает, что эти действия демонополизируют рынок и сделают прозрачными необходимые процедуры.
Автор: Иван Семенов
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