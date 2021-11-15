Запретить русским говорить. Преступления мигрантов надеются скрыть

Дискуссия о законодательном запрете говорить о мигрантской преступности разгорается. Так заставят ли русских молчать о преступлениях "гостей столиц"?

Дискуссия о запрете указывать национальность преступника не только средствам массовой информации, но и простым гражданам, разгорается. Подобную норму на протяжении многих лет пытаются протащить в Госдуму лоббисты. Теперь, когда стало ясно: этническая и, что ещё опаснее, мигрантская преступность в России растёт, - дискуссия разгорелась с новой силой.

К беседе на тему присоединяются не только участники законотворческого процесса, но и, например, телеведущая Ксения Собчак, глава Федерации мигрантов в России Вадим Коженов. Репликами обмениваются глава Чечни Рамзан Кадыров и редактор RT Маргарита Симоньян. Раздрай, как кажется, даже в стане силовиков. Но обо всём по порядку.

Кто за что, а мы за запреты?

Требование запретить указывать национальность преступников выдвинул парламент Чечни. Проект закона ожидаемо поддержал депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Это логично ещё и потому, что в 2012 году Саралиев сам пытался утвердить в Думе подобную инициативу. Депутат считает, что выбрать можно между двумя вариантами: или указывать национальность всех преступников, или не указывать сведения о национальности вовсе.

Однако чеченские парламентарии в своём желании запретить озвучивать детали идут дальше. Так, депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что следует запретить указывать не только национальность, но и расу, а также вероисповедание:

Буду добиваться принятия закона о запрете указывания в средствах массовой информации национальности, расы и вероисповедания подозреваемых и осуждённых, - написал депутат в соцсетях. - Считаю недопустимым, когда отдельные блогеры, журналисты публикуют в СМИ разного рода непроверенные комментарии ещё раньше официальной версии следствия, выделяя и ставя ярлыки на национальностях.

А что делать, если комментарии проверенные? Так, например, после нападения в Новых Ватутинках на мужчину с маленьким ребёнком разгорелся скандал. Сначала сообщалось, что нападение совершили уроженцы кавказских республик. Затем выяснилось, что большинство напавших - граждане России. А дальше стало ясно, что мужчины получили гражданство лишь несколько лет назад по упрощённой схеме, а прибыли они из Азербайджана… Пока шёл разбор полётов, мы успели понаблюдать за столкновением мнений редактора RT Маргариты Симоньян и главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Эти лица "кавказской национальности" допрыгаются

Маргарита Симоньян прокомментировала то самое резонансное дело о нападении на мужчину с сыном в Новой Москве.

Все эти "приезжие" и "лица кавказской национальности" допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро,

- написала Маргарита Симоньян на личных страницах в социальных сетях, добавив, что и сама проходила через такие проверки, когда приехала в Москву 20 лет тому назад.

Рамзан Кадыров ответил:

Ладно, подрался кавказец. Что мешает его молча задержать и посадить по всей строгости закона? Или без дополнительной шумихи в СМИ правоохранительные органы боятся это сделать? - написал Кадыров, продолжив: - Живём у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда! Это наша Родина, и на защиту Родины, кстати, кавказцы всегда становились стеной.

Когда "горячие" комментаторы начали травить Симоньян в соцсетях, в том числе угрожая её семье, спор поспешили погасить. Более того, Кадыров и Симоньян поговорили по телефону, после чего глава Чечни призвал комментаторов прекратить писать гадости и не позориться. Даже этот инцидент показал, что проблема стоит остро и какой-то компромисс нам придётся искать. Тем более что к лобби присоединилась, например, и телеведущая Ксения Собчак. Вроде бы не вставая ни на чью сторону, она интересно расставила акценты.

А если официально, то...

Собчак в личном телеграм-канале "Кровавая барыня" перечислила все вехи конфликта Кадырова и Симоньян, а также дискуссии о запретах указывать национальность преступников, а дальше сообщила:

Не понятно до конца, что на самом деле произошло, потому что национальность преступников теперь вдруг стала как бы отягчающим обстоятельством при совершении преступлений (кстати, официальная статистика МВД не подтверждает рост "мигрантской" преступности). Лиза Пескова на всякий случай поддержала Кадырова (некоторые уже пишут, что через неё робко транслирует свою официальную позицию Кремль). Всё это прям идеально легло между Днём народного единства и годовщиной революции.

Интересно, что официальные данные МВД, которые приводит Собчак, - это просто удобная трактовка. Ведь, как сообщается в докладе МВД о состоянии преступности за январь-август 2021 года, за восемь месяцев 2021 года мигранты совершили 24,7 тысячи преступлений, что на 5,9% больше, чем годом ранее. При этом почти 80% (77,8) из этих преступлений совершили граждане стран СНГ. О конкретных преступлениях гостей нашей страны мы рассказываем в специальном разделе ежедневно. Так зачем Собчак искажать сведения? Вопрос открытый, но, по всей видимости, игра стоит свеч...

В завершение лишь добавим, что в студии "Первого русского" несколько дней назад мы обсуждали сложную проблему мигрантской и в целом этнической преступности, рассматривая разные точки зрения.

И кстати. Мигрант дешевле?

Просто ремарка в завершение анализа сложной темы. Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев высказался об амнистии для трудовых мигрантов. В Россию, как известно, могут вернуть почти 300 тысяч гастарбайтеров, которые ранее совершили преступления. О договорённостях рассказывал глава Федерации мигрантов Вадим Коженов.

Константин Малофеев выразил надежду, что подобная зловредная инициатива не будет утверждена Госдумой. В обновлённом депутатском составе, слава Богу, оказалось много патриотично настроенных политиков.

Так, на днях по инициативе думского Комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками было отложено рассмотрение законопроекта об упрощённом въезде мигрантов для работы на стройках, которые будут вестись в рамках подготовки к мероприятиям международного уровня. Инициатива, внесённая в парламент строительным лобби, сразу же вызвала огромное число вопросов. Потому что, когда застройщики говорят, что труд мигрантов дешевле, - это полное враньё,

- подчеркнул Малофеев.

Учредитель Царьграда привёл простые расчёты, согласно которым мигранты - вовсе не дешёвая рабочая сила: