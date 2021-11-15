|
Запретить русским говорить. Преступления мигрантов надеются скрыть
15 ноября 2021, 12:30 • 272 • Политика
Дискуссия о законодательном запрете говорить о мигрантской преступности разгорается. Так заставят ли русских молчать о преступлениях "гостей столиц"?
Дискуссия о запрете указывать национальность преступника не только средствам массовой информации, но и простым гражданам, разгорается. Подобную норму на протяжении многих лет пытаются протащить в Госдуму лоббисты. Теперь, когда стало ясно: этническая и, что ещё опаснее, мигрантская преступность в России растёт, - дискуссия разгорелась с новой силой.
К беседе на тему присоединяются не только участники законотворческого процесса, но и, например, телеведущая Ксения Собчак, глава Федерации мигрантов в России Вадим Коженов. Репликами обмениваются глава Чечни Рамзан Кадыров и редактор RT Маргарита Симоньян. Раздрай, как кажется, даже в стане силовиков. Но обо всём по порядку.
Кто за что, а мы за запреты?
Требование запретить указывать национальность преступников выдвинул парламент Чечни. Проект закона ожидаемо поддержал депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Это логично ещё и потому, что в 2012 году Саралиев сам пытался утвердить в Думе подобную инициативу. Депутат считает, что выбрать можно между двумя вариантами: или указывать национальность всех преступников, или не указывать сведения о национальности вовсе.
Однако чеченские парламентарии в своём желании запретить озвучивать детали идут дальше. Так, депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что следует запретить указывать не только национальность, но и расу, а также вероисповедание:
А что делать, если комментарии проверенные? Так, например, после нападения в Новых Ватутинках на мужчину с маленьким ребёнком разгорелся скандал. Сначала сообщалось, что нападение совершили уроженцы кавказских республик. Затем выяснилось, что большинство напавших - граждане России. А дальше стало ясно, что мужчины получили гражданство лишь несколько лет назад по упрощённой схеме, а прибыли они из Азербайджана… Пока шёл разбор полётов, мы успели понаблюдать за столкновением мнений редактора RT Маргариты Симоньян и главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Эти лица "кавказской национальности" допрыгаются
Маргарита Симоньян прокомментировала то самое резонансное дело о нападении на мужчину с сыном в Новой Москве.
- написала Маргарита Симоньян на личных страницах в социальных сетях, добавив, что и сама проходила через такие проверки, когда приехала в Москву 20 лет тому назад.
Рамзан Кадыров ответил:
Когда "горячие" комментаторы начали травить Симоньян в соцсетях, в том числе угрожая её семье, спор поспешили погасить. Более того, Кадыров и Симоньян поговорили по телефону, после чего глава Чечни призвал комментаторов прекратить писать гадости и не позориться. Даже этот инцидент показал, что проблема стоит остро и какой-то компромисс нам придётся искать. Тем более что к лобби присоединилась, например, и телеведущая Ксения Собчак. Вроде бы не вставая ни на чью сторону, она интересно расставила акценты.
А если официально, то...
Собчак в личном телеграм-канале "Кровавая барыня" перечислила все вехи конфликта Кадырова и Симоньян, а также дискуссии о запретах указывать национальность преступников, а дальше сообщила:
Интересно, что официальные данные МВД, которые приводит Собчак, - это просто удобная трактовка. Ведь, как сообщается в докладе МВД о состоянии преступности за январь-август 2021 года, за восемь месяцев 2021 года мигранты совершили 24,7 тысячи преступлений, что на 5,9% больше, чем годом ранее. При этом почти 80% (77,8) из этих преступлений совершили граждане стран СНГ. О конкретных преступлениях гостей нашей страны мы рассказываем в специальном разделе ежедневно. Так зачем Собчак искажать сведения? Вопрос открытый, но, по всей видимости, игра стоит свеч...
В завершение лишь добавим, что в студии "Первого русского" несколько дней назад мы обсуждали сложную проблему мигрантской и в целом этнической преступности, рассматривая разные точки зрения.
И кстати. Мигрант дешевле?
Просто ремарка в завершение анализа сложной темы. Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев высказался об амнистии для трудовых мигрантов. В Россию, как известно, могут вернуть почти 300 тысяч гастарбайтеров, которые ранее совершили преступления. О договорённостях рассказывал глава Федерации мигрантов Вадим Коженов.
Константин Малофеев выразил надежду, что подобная зловредная инициатива не будет утверждена Госдумой. В обновлённом депутатском составе, слава Богу, оказалось много патриотично настроенных политиков.
- подчеркнул Малофеев.
Учредитель Царьграда привёл простые расчёты, согласно которым мигранты - вовсе не дешёвая рабочая сила:
Подпишитесь на нас
272
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 ноября 2021, 01:35
|
08 ноября 2021, 17:10
|
13 ноября 2021, 20:50
|
13 ноября 2021, 01:35
|
08 ноября 2021, 17:10
|
14 ноября 2021, 23:05
|
14 ноября 2021, 17:50