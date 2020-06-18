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"Запретить дураков": отказ от российской традиции вызвал бунт в Европе

18 июня 2020, 16:00  •  38 • Политика
Фото: : ITAR-TASS
Латвийские активисты воспротивились запрету символа Великой Отечественной войны
В Латвии вышли на митинг участники движения "Волонтеры Победы", протестуя против запрета георгиевской ленты, одобренный накануне республиканским сеймом. Об этом сообщает издание "Лента.ру".
Активисты пришли сегодня к зданию парламента с лозунгом "Запретить дураков, иначе они все позапрещают!". К протестующим присоединились и другие граждане страны, выступающие против данного решения латвийских властей.
По словам митингующих, они хотят отстоять свое право на историческую память.
"Я думаю, этот митинг - предупредительный сигнал. В дальнейшем, если власти не отреагируют и не услышат народ, уверена, митинги будут разрастаться!" – заявила одна из активисток движения Ольга Раньшева.
Она назвала "плевком" в сторону многих жителей страны отказ республиканских властей от георгиевских лент.
По информации "Sputnik Латвия", на акцию пришли примерно 40 человек. Они держали в руках плакаты времен студенческой революции во Франции 1968 года "Запретить запрещать". Также замечены плакаты с изображением тигра и надписью "Попробуй меня запретить".
Отмечается, что к митингующим никто из здания парламента не вышел, кроме одного депутата, который с улыбкой делал фото пикета.
Напомним, 17 июня комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила инициативу не использовать в стране символ Победы в общественных местах – на праздниках, митингах, шествиях и пикетах. По мнению председателя комиссии Артусса Кайминьша, георгиевская лента угрожает демократическому строю и безопасности страны.

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