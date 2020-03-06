Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без "нефтянки" ни-ни: Белорусский дипломат назвал бессмысленной работу...
«По глупости оформил на себя чужую машину»: мать осуждённого за разбой шесть лет...
Шарий на тв режет правду-матку))
Эрдогана едва не оставили без рукопожатия: Глава МИД Турции не сразу заметил про...
Главная / Политика

Запретить аборты без согласия отца ребёнка: Спасительные инициативы обсудили депутаты

06 марта 2020, 19:35  •  58 • Политика
Тема запрета абортов в очередной раз была поднята законодателями. Животрепещущий вопрос обсудили депутат областной думы в Тюмени. В том числе в качестве одной из спасительных инициатив предложили запретить аборты без согласия отца ребёнка.
В ходе заседания Комитета Тюменской областной думы по социальной политике обсуждался вопрос запрета абортов в регионе. Депутаты говорили о целом ряде инициатив, которые могли бы усложнить возможность проведения процедуры.
Мнения в качестве предложений звучали самые разные. Например, парламентарий Евгений Макаренко считает, что в России можно ввести уголовную ответственность за склонение к аборту. С другой стороны, депутат Юрий Юхневич считает, что аборты давно пора вывести из системы ОМС, пишет "Накануне".
Есть и ещё одна интересная инициатива. Депутат Владимир Ермолаев считает, что аборты должны быть запрещены, если согласие на процедуру не дал отец ребёнка. Ермолаев подчеркнул, что иногда отцы просто не знают о решении матери сделать аборт.
Отметим, Святейший Патриарх Московский и всей Руси Кирилл неоднократно выступал за вывод абортов из системы ОМС. Кроме того, большая работа Русской Православной Церковью проводится по поддержке будущих матерей - чтобы они приняли важное решение и сохранили ребёнка. Неоднократно о беде абортов и в целом кризисной демографической ситуации в России говорил и учредитель Царьграда, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев. Как известно, стратегия народосбережения ВРНС стала практически основой новой социальной политики России - она созвучна с посланием президента Владимира Путина Федеральному Собранию, где глава страны говорил о необходимости поддерживать семьи и делать всё для приумножения нации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
06 марта 2020, 02:35
Отказали во всех качествах: Немецкий "допинг-разоблачитель" рвётся в Россию, пока неудачно
06 марта 2020, 02:35
План по Идлибу: Лавров озвучил главные договорённости Путина и Эрдогана
06 марта 2020, 04:35
Эрдогана едва не оставили без рукопожатия: Глава МИД Турции не сразу заметил протянутую руку
06 марта 2020, 15:35
Спасти коррупционера: Депутаты отклонили поправки из "ультиматума Путина". Это конец?
06 марта 2020, 13:35
"Итальянская забастовка" в правительстве: Пытались ударить по Мишустину, а попали по Медведеву
06 марта 2020, 09:35
Госдума по-своему снизила пенсионный возраст. Это победа или уступка?
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 марта 2020, 02:35
Отказали во всех качествах: Немецкий "допинг-разоблачитель" рвётся в Россию...
06 марта 2020, 02:35
"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга
06 марта 2020, 06:35
"Что ж ты, фраер, сдал назад": Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эр...
06 марта 2020, 02:35
План по Идлибу: Лавров озвучил главные договорённости Путина и Эрдогана
06 марта 2020, 06:35
Уникальный МиГ-23-98 способен поставить на место ВВС Турции. Инструмент, о котором за...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2020, 11:58
Уникальная тактика российского спецназа в Сирии поразила мировое сообщество
01 марта 2020, 01:24
Эрдогана загнали в угол: Или война с Путиным, или новый переворот
03 марта 2020, 15:35
"Список собственных кладбищ": Мирошник раскрыл ужасающие преступления экс-командира "Айдара"
03 марта 2020, 22:35
"Российская чума" без боя взяла пытавшего и убивавшего русских на Украине
01 марта 2020, 11:56
«Доброго соседа больше не будет» РФ изменит позицию по Украине
04 марта 2020, 20:35
"Россия вышла на поле боя": В турецкой армии - стресс, в СМИ - истерия
01 марта 2020, 14:24
"Важнее, что ответил Путин": Эрдоган предложил России "убраться из Сирии", но умолчал о главном
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.