Запретить аборты без согласия отца ребёнка: Спасительные инициативы обсудили депутаты

В ходе заседания Комитета Тюменской областной думы по социальной политике обсуждался вопрос запрета абортов в регионе. Депутаты говорили о целом ряде инициатив, которые могли бы усложнить возможность проведения процедуры.

Мнения в качестве предложений звучали самые разные. Например, парламентарий Евгений Макаренко считает, что в России можно ввести уголовную ответственность за склонение к аборту. С другой стороны, депутат Юрий Юхневич считает, что аборты давно пора вывести из системы ОМС, пишет "Накануне".

Есть и ещё одна интересная инициатива. Депутат Владимир Ермолаев считает, что аборты должны быть запрещены, если согласие на процедуру не дал отец ребёнка. Ермолаев подчеркнул, что иногда отцы просто не знают о решении матери сделать аборт.

Отметим, Святейший Патриарх Московский и всей Руси Кирилл неоднократно выступал за вывод абортов из системы ОМС. Кроме того, большая работа Русской Православной Церковью проводится по поддержке будущих матерей - чтобы они приняли важное решение и сохранили ребёнка. Неоднократно о беде абортов и в целом кризисной демографической ситуации в России говорил и учредитель Царьграда, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев. Как известно, стратегия народосбережения ВРНС стала практически основой новой социальной политики России - она созвучна с посланием президента Владимира Путина Федеральному Собранию, где глава страны говорил о необходимости поддерживать семьи и делать всё для приумножения нации.