«Запрет свободы слова и цензура»: как в Британии призвали «пересмотреть» лицензию на вещание RT

Британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс написала письмо, в котором призвала фактически лишить RT лицензии на вещание в Великобритании. В послании Стивенс упомянула недавно опубликованный доклад парламентского комитета страны по разведке и безопасности, в котором без предоставления каких-либо доказательств говорится о якобы «российском вмешательстве» во внутренние дела Соединённого Королевства, а телеканал RT и агентство Sputnik обвиняются в «распространении дезинформации» на территории Великобритании. В Совфеде, Госдуме и Общественной палате отреагировали на письмо теневого министра, назвав его борьбой с конкурентами из-за популярности RT и прямым нарушением свободы слова.

Британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс отправила письмо исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус, в котором призвала пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.

В послании Стивенс упомянула недавно опубликованный доклад парламентского комитета Великобритании по разведке и безопасности, в котором говорится о якобы «российском вмешательстве» во внутренние дела Королевства, а телеканал RT и агентство Sputnik обвиняются в «распространении дезинформации» на территории Великобритании.

Стивенс в своём письме заявила, что в докладе «чётко обозначены проблемы, которые Ofcom уже выявил в 2018 году, когда на канал RT был наложен штраф в размере £200 тыс.».

«Когда Высокий суд отклонил апелляцию RT по делу о назначении штрафа регулятором Ofcom, судья Дингеманс, оглашая своё решение, сказал, что предвзятые репортажи об отравлении в Солсбери, за которым стоит российское правительство, нанесли «реальный и потенциальный вред». Теперь этот обвинительный приговор подкреплён давно ожидаемым докладом комитета по разведке и безопасности, где разоблачается роль, которую играет RT в гораздо более широком вопросе влияния России», — заявила парламентарий.

Стивенс призвала немедленно пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии.

«Я обращаюсь к вам с просьбой в адрес Ofcom незамедлительно произвести пересмотр лицензии на вещание телеканала RT в свете данного доклада, а также с просьбой о личной встрече с вами в ближайшее время, чтобы обсудить все вопросы, которые вызывает у меня данный вещатель», — написала она.

Напомним, на публикацию доклада отреагировал российский МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала представленный материал «русофобией в фейковой огранке», отметив, что в нём не содержится никакой сенсации.

Обращение Джо Стивенс прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Нам слили письмо, которое теневой министр культуры, СМИ и спорта Великобритании направил в Ofcom — официальный НЕЗАВИСИМЫЙ медиарегулятор. В нём министр фактически требует лишить нас лицензии на вещание. <...> И что будем делать с бибисирашн?» — написала Симоньян.

На требование британского министра также отреагировал ведущий программы Going Underground на RT Афшин Раттанзи, напомнив, что Ofcom уже проводил расследования в отношении RT и вынес решение, согласно которому телеканал проявляет ту же беспристрастность, что и другие вещатели.

«Да, конечно, когда обычный, рядовой человек пишет Ofcom, тот обязан провести по представленной жалобе расследование. Но в данном случае речь идёт о лидере оппозиции, который выступает с трибуны в палате общин и имеет парламентскую привилегию говорить с премьер-министром о том, что хочет запретить работу RT. Этот человек занимает государственную должность. Почему человек, занимающий государственную должность,— не рядовой человек, не рядовой зритель RT или какого-либо другого телеканала— жалуется на необъективность?», — высказался он.

«Сэр Кир Стармер (лидер Лейбористской партии. — RT), похоже, одержим желанием уничтожить в Британии свободу прессы, из-за чего в центре внимания оказывается Лейбористская партия, поскольку это ставит под угрозу свободу прессы в стране, права, предусмотренные статьёй 19 Устава ООН, Всеобщей декларацией прав человека и британским законом о правах человека», — заявил Раттанзи.

Политический обозреватель, журналист, режиссёр Андре Влчек подчеркнул, что работа RT идёт вразрез с мейнстримной пропагандой.

«Очевидно, что речь идёт о цензуре, о стремлении поддержать пропаганду, распространяемую усилиями СМИ по обе стороны Атлантики. [Британским] парламентариям вообще не пристало что-либо запрещать, особенно учитывая, что компания «Би-би-си» — новостная организация, финансируемая британским правительством, одна из крупнейших в мире — сама транслирует идеи, исходящие от правительства Великобритании», — напомнил он.

«В больших городах Великобритании и США многие люди из разряда интеллектуалов делают выбор в пользу RT. Они ищут альтернативные — объективные — источники информации», — добавил эксперт.

Отреагировали на письмо британского теневого министра и российские парламентарии. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указал, что Джо Стивенс своим письмом фактически выступает за запрет свободы слова и организацию цензуры тех СМИ, которые не выражают точку зрения британских официальных лиц.

«Стивенс таким призывом (если это будет реализовано) лишает возможности граждан Великобритании услышать альтернативную точку зрения от той, которая навязывается людям СМИ Великобритании, которые ориентированы в своих внешнеполитических пристрастиях на официальную позицию Лондона», — пояснил сенатор.

«То есть фактически она за то, чтобы запретить свободу слова, чтобы организовать цензуру СМИ, которые, по их мнению, не выражают точку зрения и точку зрения людей их взглядов», — подчеркнул он.

Он напомнил, что выводы, представленные в докладе британского парламентского комитета, являются абсолютно голословными.

«Конечно, их больше всего злит то, что аудитория RT постоянно увеличивается, и многие влиятельные политики, в том числе, в Великобритании, или люди — лидеры общественного мнения, заявляют о том, что постоянно смотрят RT», — заключил Цеков.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал совершенно неприемлемыми подобные методы давления и принуждения в отношении российских СМИ, действующих за рубежом.

«Эти доклады могут написать любые аналитики, ангажированные политической целесообразностью, навеянной антироссийскими настроениями, которые, к сожалению, характерны для некоторой части западных политиков», — отметил депутат.

Представленные высказывания никак не соотносятся со свободой слова и свободой распространения информации, отметил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Теневому министру следовало бы понимать принцип работы законов по свободе печати, добавил он, отметив, что по всему миру угрозы в адрес RT и агентства Sputnik звучат уже не первый раз.

«Из этого можно сделать вывод, что эти СМИ становятся всё более популярны там, и они идут против основного мейнстрима, и людям интересно знать другую точку зрения», — заявил Соловьёв, указав, что подобные высказывания должны учитываться международными журналистскими и правозащитными организациями.

Схожее мнение высказала председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, охарактеризовав произошедшее как вопиющее нарушение прав журналистов и русофобское отношение.

«Репортажи и Sputnik, и RT яркие, там интересная подача материала, аудитория растёт. Это не только нарушение прав, но и недобросовестная борьба с конкурентами», — заключила она.

Высказывания теневого министра никак не соотносятся ни со свободой слова, ни с правами журналистов на освещение тех или иных событий, заявил в свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Напомним также, что в декабре 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах. На телеканал был наложен штраф в размере £200 тыс. за «нарушение принципа беспристрастности».

Посольство России в Британии назвало действия Ofcom в отношении RT попыткой давления на редакционную политику телеканала.

В российском МИД отмечали, что сумма штрафа вызывает вопросы и превышает взыскания в отношении других СМИ.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Ofcom решением по телеканалу доказал, что является оружием для расправы с неугодными СМИ.