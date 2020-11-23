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Запрет "Северного потока-2" вынудит Германию работать на американскую экономику

23 ноября 2020, 16:40  •  108 • Политика
Фото: Christian Schroedter via www.ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Защищая российский газопровод, власти ФРГ отстаивают послевоенный принцип взаимодействия с США
Германия отстоит "Северный поток-2" в схватке с США, поскольку в противном случае ей не вырулить из вызванного коронавирусом экономического кризиса. Попытка Вашингтона решить собственные проблемы за счет европейских партнеров обречена на провал, считает глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
Немецкой промышленности, транспорту, коммунальной системе сейчас особенно важно сократить издержки. Поэтому переплачивать США за их СПГ даже из лучших политических побуждений – не вариант. Напротив, в интересах ФРГ – скорее достраивать и запускать "Северный поток-2".
"Если Германия откажется от реализации "Северного потока – 2", то тогда стране придется работать на американскую экономику. А для Берлина это неприемлемо",
– приводит РИА ФАН мнение Колташова. По его словам, мотив американцев понятен. Модель экономического сотрудничества, сформированная сразу после Второй мировой войны, предполагала поддержку европейской экономики со стороны США. Сейчас взгляд американцев изменился. Они хотят, чтобы, наоборот, европейский рынок поддерживал США. Странам ЕС такие перемены не нужны.
"Вашингтон не сможет навязать "европейскому ядру" новый принцип экономического сотрудничества",
- уверен политолог. Поэтому меры, которые США предпринимают против "Северного потока-2", не станут международными, а проект будет завершен.
Ранее стало известно об угрозах, которые американская администрация адресовала участникам проекта "Северный поток-2". При этом поощрять немецких партнеров за лояльность Вашингтон не собирается.

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