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Запрет "Северного потока - 2" окажется губительным для Европы

12 октября 2020, 09:40  •  139 • Политика
Фото:vi/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Россия не понесет серьезные потери из-за приостановки строительства газопровода
Отказ от "Северного потока – 2" из-за давления США сильнее всего ударит по Европе, чем по РФ. Так считает глава Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.
По мнению эксперта, европейцы понимают, что этот проект только сыграет им на руку, а также, что американцы пытаются потеснить россиян на рынке голубого топлива, чтобы продавать ЕС как можно больше СПГ.
Белов отметил, что от заморозки "Северного потока – 2" или запрета на его работу, в первую очередь, пострадает Европа. Так, будут потеряны два миллиарда евро, которые были потрачены на строительство газопровода Eugal – трубу, которая будет принимающей инфраструктурой в Германии и "отводом" от "СП2".
Также эксперт указывает на то, что в случае неблагоприятного развития событий, больших средств лишатся европейские партнеры "Газпрома". Ведь российская компания может объявить о форс-мажоре.
Как рассказал Белов "Экономике сегодня", немецкая компания Uniper уже рассказала о том, что может списать 850 млн евро инвестиций.
Он добавил, что Берлин не станет отзывать разрешения на строительство газопровода. Ведь тогда получится, что Германия отказывается от газопровода по политическим мотивам, что спровоцирует небывалый скандал, чего немцы не хотят.

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