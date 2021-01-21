Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в ...
Трамп перед уходом сделал гадость России
Главная / Политика

Запрет русского языка разорвет Украину в клочья

21 января 2021, 16:00  •  25 • Политика
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Новый закон вызовет у граждан Незалежной стойкую неприязнь к мове
Требование не использовать в стране русский язык приведет к плачевным последствиям. От Украины останутся клочки, поделился мнением журналист из Киева Дмитрий Гордон.
Новый закон вызовет у граждан Незалежной стойкую неприязнь к мове. Жители многих регионов откажутся говорить на государственном языке, предупредил он, выступая в эфире телеканала "Украина 24".
Во Львове и Тернополе привыкли общаться только на украинском. В Одессе и Харькове все по-другому. И старания заставить использовать там мову подтолкнут их к России, отметил Гордон, напомнив, как озлобил запрет русского жителей Донецка и Луганска.
Эта мера разобщает население. Она способствует тому, что от Украины останутся клочки, подчеркнул журналист.
Ранее отказ граждан Украины массово переходить на государственный язык, вызвал резкую реакцию в Киеве. Желание правительства заставить народ говорить на мове разошлись с мнением населения.
Жители Незалежной не готовы отказаться от повседневного общения в магазинах на давно используемом ими языке. В Раде предложили штрафовать работников сферы услуг, нарушающих "мовный" закон.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным
21 января 2021, 04:05
Справедливость закончилась, где правда? Госдума снова ограничила вход патриотам
21 января 2021, 00:25
"Умирают, попадают на небо": Норкин анекдотом о проводах Байдена и Трампа
21 января 2021, 00:25
"В Степанакерте особенно много": Российский генерал рассказал о запрещённых "Колокольчиках"
21 января 2021, 04:05
Что Трамп написал в записке для Байдена: "Джо, ты знаешь…"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в проруб...
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
21 января 2021, 04:05
Справедливость закончилась, где правда? Госдума снова ограничила вход патриотам
21 января 2021, 00:25
"Умирают, попадают на небо": Норкин анекдотом о проводах Байдена и Трампа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2021, 17:45
Зеленский пакует «тревожный чемоданчик». Украина ждёт Путина
17 января 2021, 09:20
«Ты хамло старое, быдло!» – Зе-депутат в эфире набросился на Куликова
15 января 2021, 00:30
США не вернут нам Крым и Донбасс – в Киеве призвали к «финскому сценарию»
18 января 2021, 00:55
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стали «молчунами»
16 января 2021, 21:25
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генерала..."
14 января 2021, 16:15
Путин встревожен: Немцы нарушили "негласный запрет" по "Северному потоку - 2"
16 января 2021, 10:25
Выстрелил себе в грудь дважды?! Америка начала убивать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.