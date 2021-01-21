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Новый закон вызовет у граждан Незалежной стойкую неприязнь к мове

Требование не использовать в стране русский язык приведет к плачевным последствиям. От Украины останутся клочки, поделился мнением журналист из Киева Дмитрий Гордон.

Новый закон вызовет у граждан Незалежной стойкую неприязнь к мове. Жители многих регионов откажутся говорить на государственном языке, предупредил он, выступая в эфире телеканала "Украина 24".

Во Львове и Тернополе привыкли общаться только на украинском. В Одессе и Харькове все по-другому. И старания заставить использовать там мову подтолкнут их к России, отметил Гордон, напомнив, как озлобил запрет русского жителей Донецка и Луганска.



Эта мера разобщает население. Она способствует тому, что от Украины останутся клочки, подчеркнул журналист.

Ранее отказ граждан Украины массово переходить на государственный язык, вызвал резкую реакцию в Киеве. Желание правительства заставить народ говорить на мове разошлись с мнением населения.



Жители Незалежной не готовы отказаться от повседневного общения в магазинах на давно используемом ими языке. В Раде предложили штрафовать работников сферы услуг, нарушающих "мовный" закон.