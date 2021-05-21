Запрет русских СМИ на Украине разбился всего об один скриншот

Зеленский продлил санкции против МИА "Россия сегодня" на три года. Скабеева ответила на это всего одним скриншотом.

Президент Украины Владимир Зеленский продлил ещё на три года санкций против МИА "Россия сегодня", телекомпании НТВ, Первого канала и других СМИ России. Телеведущая Ольга Скабеева показала бесполезность этого всего при помощи одного скриншота.

Она опубликовала статистику просмотров её передач на YouTube. Из неё следует, что примерно пятую часть аудитории составляют жители Украины. Это наглядно демонстрирует, насколько "действенными" являются попытки Киева бороться с русскими СМИ.

Пожалуй, все что нужно знать о продлении Зеленским санкций против российских СМИ,

- прокомментировала скриншот сама Скабеева в своём Telegram-канале.

Напомним, что на Украине также запрещены русские социальные сети. Однако это нисколько не мешает украинским гражданам ими активно пользоваться.