Запрет на выброс бытовой техники, контроль за оружием и работа для инвалидов: что изменится в жизни россиян в марте

С 1 марта в России медосвидетельствование для получения оружия надо будет проходить в государственном или муниципальном учреждении. Водителей такси, автобусов и грузовиков начнут штрафовать за отсутствие техосмотра. Также в стране сокращается список работ, которые не могут выполнять женщины. Об этих и других нововведениях марта — в материале RT.

Профессии для женщин

С 1 марта изменится перечень видов трудовой деятельности, недоступных для женщин в России. Теперь для женщин доступны профессии авиационных механиков, инженеров по техническому обслуживанию самолётов и вертолётов и другие профессии отрасли.

Для женщин также сняты ограничения при выполнении котельных, холодноштамповочных, волочильных и давильных работ, на работах по монтажу и обслуживанию технологического оборудования, ремонта нефтепромыслового оборудования за исключением работ, выполняемых по отдельным профессиям.

Отметим, что 1 января 2021 года перечень неженских профессий уже корректировался. Вместо более чем 450 прежних наименований в списке осталось 100 профессий.

Наряду с этим, 1 марта вступит в силу ряд других нормативов, регулирующих трудовое законодательство. В частности, работники получат возможность отказаться от выполнения распоряжений начальства, если это представляет опасность для их жизни. Также в ТК появится понятие «микротравма».

Помимо прочего, работникам будут предоставлять средства индивидуальной защиты в зависимости от индивидуальных потребностей на каждом рабочем месте.

С этой даты также уточняются основания для расторжения трудового договора в случае нарушения требований охраны труда со стороны работника, если за этим последовали тяжкие последствия либо заведомо появилась реальная угроза наступления таких последствий.

Штрафы за отсутствие техосмотра

С 1 марта водителей автотранспорта начнут штрафовать за отсутствие техосмотра. Это касается тех категорий автомобилистов, для которых процедура осталась обязательной после предшествующих законодательных корректировок.

Сумма взыскания составит 2 тыс. рублей.

«Закон направлен на тех, кто обязан проходить техосмотр: водителей такси, автобусов и грузовиков. Людей, использующих транспорт в личных целях, штрафовать не будут», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Работа автошкол

С 1 марта российские автошколы обязаны будут предоставлять в экзаменационные подразделения ГИБДД список учащихся для проверки.

Соответствующее требование нужно выполнять не позднее чем за десять дней до начала практики вождения. В ведомстве проверят перечень на предмет наличия в нём лиц, которых лишили водительских прав, а также людей с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортом.

Проверка также затронет медорганизации, выдавшие справки кандидатам в водители. В случае выявления препятствий для обучения управлению автомобилем ГИБДД уведомит об этом автошколу в течение трёх дней.

Электронные свидетельства о смерти

С 1 марта в России начнут выдавать электронные свидетельства о смерти.

Выдача документа в электронном виде станет обязательной. Прежний порядок предусматривал, что родственники умершего должны получить бумажные медицинские свидетельства о смерти, которые позднее нужно было предоставлять в органы ЗАГС. После этого вносились изменения в акты гражданского состояния.

Запрет на выброс бытовой техники

С 1 марта запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жёсткие диски. Данный вид отходов теперь необходимо сдавать на утилизацию. Нововведение касается только предпринимателей и юридических лиц.

С 2021 года в России уже запрещено свозить на свалки 182 вида товаров, в том числе ртутные лампы, термометры, шины, телефоны и аккумуляторы.

По действующим правилам уже запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры автомобильные шины, строительные отходы, спилы деревьев и кустов, листву, траву, химические вещества, медицинские отходы, лампочки и аккумуляторы — всё это надо сдавать на переработку в пункты сбора, непосредственно мусорным операторам или в магазины.

За нарушение правил обращения с мусором можно получить штраф — от 1 тыс. до 4 тыс. рублей для граждан, для компаний — 100—500 тыс. рублей.

Нововведения для сельхозпроизводителей и фермеров

С 1 марта 2022 года начнёт действовать закон «О сельхозпродукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками», который устанавливает более строгие требования к производству экологически чистой продукции.

В частности, документ запрещает применять клонирование и методы генной инженерии, ионизирующее излучение и ГМО. «Зелёные» производители, которые прошли добровольную сертификацию, получат право обозначать свои изделия специальной маркировкой.

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Также вступят в силу изменения к ст. 77 Земельного кодекса РФ, по которым фермеры смогут строить капитальные жилые дома на сельскохозяйственных землях.

Новые понятия в жилищной сфере

В жилищной сфере вводятся вводятся термины «дом блокированной застройки», «многоквартирный дом» и «малоэтажный жилой комплекс». Данные изменения позволят «устранить правовой пробел, возникший в жилищном законодательстве, и защитит права собственников», говорил Вячеслав Володин.

«Сегодня по закону жилищный фонд включает в себя только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната. Но в последние годы в России появились и набирают популярность новые категории жилья, такие как таунхаус, лейнхаус, дуплекс и другие объекты блокированной застройки. Они относятся к категории жилого дома, но имеют ряд особенностей, согласно которым такой дом не является ни частным, ни многоквартирным, то есть фактически их правовой статус не определён. Часто владельцам такой недвижимости требуется обращение в суд для присвоения зданию категории», — пояснял спикер ГД.

Штрафы за незаконную установку ящиков для пожертвований

В марте вступает в силу закон об административных штрафах за хищение, совершённое при помощи ящиков для пожертвований, установленных лицами, не имеющими права на благотворительную деятельность.

Ответственность вводится за мелкое хищение (не более 2,5 тыс. рублей), «совершённое с использованием ящика для сбора благотворительных пожертвований лицом, которое не имеет права на осуществление данной деятельности, путём мошенничества», или же за установку ящика таким лицом.

Штраф для граждан составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тыс. рублей с конфискацией ящика. Также может быть назначен арест на срок от 10 до 15 суток, обязательные работы на срок до 120 часов.

Для юридических лиц вводятся штрафы в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ужесточение правил получения разрешения на оружие

С 1 марта в России ужесточат правила получения разрешения на оружие. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев.

«В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то, полагаю, данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведённого им осмотра», — сказал он.

Медведев отметил, что основным отличием от действующего порядка станет обязательное прохождение такого обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Также сотрудники Росгвардии смогут в режиме реального времени проверять достоверность факта прохождения гражданином данного медосвидетельствования.

Работа для инвалидов

Устанавливается квота для работодателей по приёму инвалидов. Если численность сотрудников организации превышает 100 человек, то квота составляет от 2 до 4% от численности работников. Для работодателей, у которых численность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, — около 3%.

Оценка финансового риска

С 22 марта банки смогут оценивать сомнительность операций, которые проводят их клиенты. В случае высокого риска будут вводиться ограничения.

«Подозрительными являются операции, которые, предположительно, совершаются для легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Закон позволит уменьшить нагрузку на добросовестных предпринимателей и количество сомнительных операций», — отметили в пресс-службе Госдумы.