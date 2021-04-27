Запрет на ввоз "Спутника V" в Бразилию оценили в России: "Решили подождать?"

Запрет бразильского регулятора ввозить русскую вакцину против коронавируса в страну оценили в России. В частности, пользователи Рунета напомнили о том, какое место занимает Бразилия по уровню заражения, и удивились решению "подождать".

В частности, бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на ввоз русской вакцины "Спутник V". По данным регулятора, импортировать препарат в страну нельзя до предоставления "недостающей информации". В ведомстве заявили, что регулятору требуется ещё время, чтобы собрать данные "об эффективности и безопасности препарата".

В России оценили такое решение бразильского регулятора, напомнив, что в мировом антирейтинге Бразилия заняла третье место по числу заражённых коронавирусом.

"Бразилия сейчас на 3-м месте по числу зараженных в мире, а они решили ещё немного подождать. Прогнулись под американцев. На жизнь своих граждан плевать", - пишет пользователь Игорь Калинин.

"Судя по мировой статистике, Бразилия - вторая страна по смертности после США. Они уверенно играют в интересах западных. Ну, что ж, если это им выгодно, то пусть продолжают свою игру по сокращению населения..." - считает Aaz1970.

"На американскую демократию в условиях пандемии, как на огонь, можно смотреть вечно", - отмечает пользователь Nagig.