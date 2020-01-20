Запрет на второе гражданство для членов Совфеда закрепят в Конституции

Запрет для сенаторов иметь гражданство других стран или вид на жительство в другом государстве будет закреплен в Конституции России, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 20 января.

«Данный запрет будет прописан в Конституции, сейчас [эта норма] есть в специальном законе», — отметил сенатор.

По его словам, в Совете Федерации нет сенаторов с иностранным гражданством.

В настоящий момент этот запрет регулируется законом «О порядке формирования Совета Федерации». В документе утверждается, что гражданин России, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства, не может стать членом Совета Федерации.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию России ранее 20 января. Текст законопроекта предусматривает запрет одному человеку занимать пост президента России больше двух сроков по шесть лет.

Кроме этого, премьер-министр и члены правительства страны будут назначаться президентом России только после утверждения их кандидатур Госдумой. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, а также их заместителей.

Президент же, согласно проекту, будет формировать Государственный совет России для «обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития».

Также в новом варианте Конституции предусматривается регулярная индексация пенсий и социальных выплат россиянам, а также гарантия минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не меньше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения России.

В отношении права проект предусматривает, что РФ может не исполнять решения межгосударственных органов, если они приняты по международным договорам, в которых участвует страна, но противоречат российской Конституции.

Все предложенные Путиным изменения предлагается вынести на общероссийское голосование.