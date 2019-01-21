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Запрет на оскорбление страны и на фейки: Госдума рекомендовала к первому чтению новые законопроекты

21 января 2019, 16:24  •  77 • Политика
Госдума готовит законопроект о наказании за ложную информацию в СМИ и за оскорбление государства в Сети. В скором времени и фейки, и оскорбление государства в интернете могут быть под запретом.
Сейчас стало известно, что комитет Госдумы рекомендовал к первому чтению проекты о наказании за ложную информацию и за фейки в СМИ, а также за оскорбление государства в Сети.
Напомним, что речь идёт о законопроектах, внесённых сенатором Андреем Клишасом и группой депутатов. Одним из документов предлагается приравнять распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации к призывам к экстремизму и установить за это административную ответственность.
Второй законопроект, которым вводится административная ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих "в неприличной форме явное неуважение" к конституции, государству, официальным государственным символам, органам госвласти РФ и обществу, также предусматривает административное наказание.

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