Запрет на оскорбление страны и на фейки: Госдума рекомендовала к первому чтению новые законопроекты

Госдума готовит законопроект о наказании за ложную информацию в СМИ и за оскорбление государства в Сети. В скором времени и фейки, и оскорбление государства в интернете могут быть под запретом.

Сейчас стало известно, что комитет Госдумы рекомендовал к первому чтению проекты о наказании за ложную информацию и за фейки в СМИ, а также за оскорбление государства в Сети.

Напомним, что речь идёт о законопроектах, внесённых сенатором Андреем Клишасом и группой депутатов. Одним из документов предлагается приравнять распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации к призывам к экстремизму и установить за это административную ответственность.

Второй законопроект, которым вводится административная ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих "в неприличной форме явное неуважение" к конституции, государству, официальным государственным символам, органам госвласти РФ и обществу, также предусматривает административное наказание.