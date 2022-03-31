Запрет, который Глазьев предлагал 10 лет назад. Россия избавится от роли сырьевого придатка

В правительстве в настоящее время обсуждают запрет, который Сергей Глазьев предлагал 10 лет назад. Соответствующий законопроект вводит мораторий на договоры с привязкой оплаты к иностранной валюте или мировым товарным индексам. По мнению Дмитрия Митяева, этим шагом Россия во многом избавится от роли сырьевого придатка.

Правительство России обсуждает возможность запретить договоры с привязкой оплаты к иностранной валюте или мировым товарным индексам, подчеркнул экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

Соответствующий законопроект запрещает участникам сделок внутри России определять по ним рублёвую цену в размере, эквивалентном сумме в иностранной валюте или показателям биржевых, внебиржевых индикаторов цен на мировых товарных рынках.

Уже имеющим валютные оговорки в договорах в случае принятия закона придётся в течение 30 дней исключить их, иначе цена будет рассчитана по курсу на 1 января 2022 года.

Необходимость этой меры оценил гость студии - президент Центра системного прогнозирования, кандидат экономических наук Дмитрий Митяев. Он выразил уверенность, что этот шаг - фундаментальный и действительно необходимый.

Эксперт обратил внимание, что о важности данного решения академик РАН Сергей Глазьев говорил ещё 10 лет назад или даже больше. Данный запрет во многом позволит нашей стране избавиться от пресловутой роли исключительно сырьевого придатка.