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Запрет, который Глазьев предлагал 10 лет назад. Россия избавится от роли сырьевого придатка
31 марта 2022, 20:25 • 137 • Политика
В правительстве в настоящее время обсуждают запрет, который Сергей Глазьев предлагал 10 лет назад. Соответствующий законопроект вводит мораторий на договоры с привязкой оплаты к иностранной валюте или мировым товарным индексам. По мнению Дмитрия Митяева, этим шагом Россия во многом избавится от роли сырьевого придатка.
Правительство России обсуждает возможность запретить договоры с привязкой оплаты к иностранной валюте или мировым товарным индексам, подчеркнул экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Соответствующий законопроект запрещает участникам сделок внутри России определять по ним рублёвую цену в размере, эквивалентном сумме в иностранной валюте или показателям биржевых, внебиржевых индикаторов цен на мировых товарных рынках.
Уже имеющим валютные оговорки в договорах в случае принятия закона придётся в течение 30 дней исключить их, иначе цена будет рассчитана по курсу на 1 января 2022 года.
Необходимость этой меры оценил гость студии - президент Центра системного прогнозирования, кандидат экономических наук Дмитрий Митяев. Он выразил уверенность, что этот шаг - фундаментальный и действительно необходимый.
Эксперт обратил внимание, что о важности данного решения академик РАН Сергей Глазьев говорил ещё 10 лет назад или даже больше. Данный запрет во многом позволит нашей стране избавиться от пресловутой роли исключительно сырьевого придатка.
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