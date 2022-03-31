Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
Убивала и мирных, и военных: Русские бойцы уничтожили особо опасную снайпершу
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добе...
Главная / Политика

Запрет, который Глазьев предлагал 10 лет назад. Россия избавится от роли сырьевого придатка

31 марта 2022, 20:25  •  137 • Политика
В правительстве в настоящее время обсуждают запрет, который Сергей Глазьев предлагал 10 лет назад. Соответствующий законопроект вводит мораторий на договоры с привязкой оплаты к иностранной валюте или мировым товарным индексам. По мнению Дмитрия Митяева, этим шагом Россия во многом избавится от роли сырьевого придатка.
Правительство России обсуждает возможность запретить договоры с привязкой оплаты к иностранной валюте или мировым товарным индексам, подчеркнул экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Соответствующий законопроект запрещает участникам сделок внутри России определять по ним рублёвую цену в размере, эквивалентном сумме в иностранной валюте или показателям биржевых, внебиржевых индикаторов цен на мировых товарных рынках.
Уже имеющим валютные оговорки в договорах в случае принятия закона придётся в течение 30 дней исключить их, иначе цена будет рассчитана по курсу на 1 января 2022 года.
Необходимость этой меры оценил гость студии - президент Центра системного прогнозирования, кандидат экономических наук Дмитрий Митяев. Он выразил уверенность, что этот шаг - фундаментальный и действительно необходимый.
Эксперт обратил внимание, что о важности данного решения академик РАН Сергей Глазьев говорил ещё 10 лет назад или даже больше. Данный запрет во многом позволит нашей стране избавиться от пресловутой роли исключительно сырьевого придатка.
Надо восстановить внутренние твёрдые цены. Они могут быть существенно ниже. Этот закон железно необходим. Он означает, что мы должны делать внутреннее ценообразование. И не будет жёсткой привязки к западным ценам, - пояснил собеседник "Первого русского".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


137
Источник
Похожие новости
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
31 марта 2022, 09:20
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добежал
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
31 марта 2022, 11:05
ВСУ попытались взять в кольцо русских солдат. Но просчитались
31 марта 2022, 12:50
Запад хочет серьёзно повысить ставки на Украине: "Посмотрим, что будет делать Россия"
31 марта 2022, 15:10
Что будет с Украиной? Мнение военного эксперта: "Есть два варианта"
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
31 марта 2022, 09:20
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добежал
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
31 марта 2022, 12:50
Кедми озвучил откровение для русских воинов: Затихли все
31 марта 2022, 07:35
Коломойский не договорился: 2 ракетных удара нанесено по нефтебазе в Днепропетровске
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 марта 2022, 22:35
Россия приняла решение идти до конца: На Западной Украине воздушная тревога
26 марта 2022, 05:40
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте на Украине
29 марта 2022, 06:00
"У наёмников пропал аппетит": Баранец объяснил, почему боевики стали "отползать" с Украины
25 марта 2022, 03:25
Да это признание! США разрешили сделки в Крыму и Донбассе
26 марта 2022, 02:10
Россия "застегнула карман" Запада: Экономист объяснил суть зеркальных мер ЦБ
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
25 марта 2022, 05:10
"Позорная суета": Сатановский оценил панику из-за "многоходовки" Путина с рублями за газ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.