Запрет грузинских вин, денежных переводов и экстрадиция в Россию журналиста, оскорбившего Путина

Во вторник на пленарном заседании Госдума рассмотрит проект заявления о мерах реагирования на последние события в Грузии, в котором предложит правительству рассмотреть возможность прекращения импорта грузинского вина и минеральной воды, а также запрета денежных переводов из России в Грузию. Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Совет Думы принял единогласное решение подготовить заявление. Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента, - заявил Володин.

Члены Совета Думы также высказались за экстрадицию в Россию и привлечение к уголовной ответственности журналиста грузинского телеканала «Рустави-2» Георгия Габунии. Того самого, что в прямом эфире в воскресный прайм-тайм сыпал матюгами и оскорблениями в адрес российского президента.

- Все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны. Только так: вносить его в списки, искать его, и дальше доставлять на территорию России, - заявил спикер.