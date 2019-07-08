Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Конец «Боржоми»: Госдума предлагает ввести запрет на импорт грузинских вин и вод
Националисты призвали Зеленского арестовать Медведчука
Все забыли про Венесуэлу... кроме Трампа. Он использует ее в выборах (ПиК Наталь...
Появились ответственные от власти за ограбление народа
Главная / В России

Запрет грузинских вин, денежных переводов и экстрадиция в Россию журналиста, оскорбившего Путина

08 июля 2019, 19:24  •  84 • В России

Во вторник на пленарном заседании Госдума рассмотрит проект заявления о мерах реагирования на последние события в Грузии, в котором предложит правительству рассмотреть возможность прекращения импорта грузинского вина и минеральной воды, а также запрета денежных переводов из России в Грузию. Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Совет Думы принял единогласное решение подготовить заявление. Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента, - заявил Володин.

Члены Совета Думы также высказались за экстрадицию в Россию и привлечение к уголовной ответственности журналиста грузинского телеканала «Рустави-2» Георгия Габунии. Того самого, что в прямом эфире в воскресный прайм-тайм сыпал матюгами и оскорблениями в адрес российского президента.

- Все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны. Только так: вносить его в списки, искать его, и дальше доставлять на территорию России, - заявил спикер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
08 июля 2019, 16:09
Конец «Боржоми»: Госдума предлагает ввести запрет на импорт грузинских вин и вод
08 июля 2019, 12:54
«Холод оздоравливает» Как в России и Грузии отреагировали на оскорбления Путина в эфире «Рустави 2»
08 июля 2019, 16:09
NewsОne отказался от телемоста с Россией из-за угроз физической расправы
08 июля 2019, 16:09
Зеленский пригласил Путина с Трампом. А они-то не знают...
08 июля 2019, 12:54
Отношения с Грузией надо морозить. Пакость – санкция, ещё пакость – ещё санкция
08 июля 2019, 19:24
И их осталось семь: Медведев не досчитался троих заместителей
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июля 2019, 11:24
"Не грузин... и не мужчина!" В Грузии отреклись от оскорбившего Путина журн...
08 июля 2019, 01:39
"Поставить крест и забыть": Россия помахала ручкой, в Грузии грязно выругал...
08 июля 2019, 11:24
"Не надо плевать нам в хачапури": Более 80% российских туристов поддержали ...
08 июля 2019, 08:09
"Грузия без "Рустави 2": Телеканал приостановил работу из-за угроз про...
08 июля 2019, 12:54
«Холод оздоравливает» Как в России и Грузии отреагировали на оскорбления Путина в эфи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2019, 04:54
Итальянцы о визите Путина: «Наконец-то у нас ненадолго будет настоящий президент»
07 июля 2019, 22:09
Контракт политического значения: зачем Украина начала импорт американской нефти
04 июля 2019, 06:39
Моссад: Россия потопила подлодку США в битве за Аляску (Telegram.Обзор)
02 июля 2019, 18:54
"Сдохните, твари": В Сети смогли восстановить удаленное отовсюду видео подписанных ВСУ снарядов для Донбасса
07 июля 2019, 12:24
СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского на совещании
04 июля 2019, 03:24
"Отдельное приглашение требуют?": Британцев, пытающихся прорваться в Крым наблюдателями, подняли на смех
06 июля 2019, 07:24
"Выгонят, но будет поздно": Пушков предсказал бесславный конец карьеры "горе-победителей" из "Нафтогаза"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.