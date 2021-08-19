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Запрет для ненавистников России вызовет лишь одну реакцию: "А нас-то за шо?"

19 августа 2021, 19:40  •  125 • Политика
Журналист Владимир Хомяков оценил идею "Единой России" о запрете въезда в нашу страну русофобам.
В "Единой России" подготовили инициативу для запрета въезда тем, кто пытается оскорбить или унизить наших сограждан и нашу родину. Как отметил депутат, замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн, речь идет о тех людях, которые возбуждают ненависть, вражду, унижают граждан, оскорбляют ветеранов. По сути, данный проект закона призван защитить наших граждан от русофобов.
Журналист Владимир Хомяков полагает, что эта защитная реакция России вызовет негодование со стороны злопыхателей.
"Конечно, многим профессиональным русофобам по обе стороны границы всё это не понравится, и мы в ответ не раз услышим традиционное украинское: а нас-то за шо?" - отметил он.
В таком случае, подчёркивает он, следует на все недоумённые возгласы отвечать честно и напрямую.
"И отвечать надо честно: За то самое, господа. За русофобию и высказывания, разжигающие межнациональную рознь. За которые у нас, вообще-то, не то что в страну не допускают, а и за решётку сажают. Так что вы ещё легко отделались", - указал он.

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