Запрет для иностранцев в Крыму вызвал гнев Украины: В Киеве выступили с заявлением

Киев отреагировал на запрет для иностранцев владеть землёй в Крыму. В украинском МИД заявили, что восстановят всё как было, когда "вернут Крым".

На Украине устроили скандал из-за российского указа, запрещающего иностранцам владеть земельными участками в Крыму. С заявлением по этому поводу выступил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Он назвал введённый Россией запрет "юридически ничтожным". Также он заявил, что Украина "восстановит права собственников" на полуострове, когда Киев "вернёт себе Крым". Николенко добавил, что запрет не приведёт к правовым последствиям для Украины. Его слова передаёт портал "РБК-Украина".

Речь идёт о запрете, который был введён год назад указом президента России Владимира Путина. Этот указ вступил в силу в эту субботу, 20 марта. Иностранцам запретили владеть землёй в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым, а также в 12 муниципальных образованиях Севастополя.

Тем временем на Украине, несмотря на огромное общественное сопротивление, был принят закон о продаже украинских сельскохозяйственных земель иностранцам. Документ продавила в Верховной раде фракция "Слуга народа" в паре с партией Порошенко.

Напомним, Крым вышел из состава Украины и вернулся в состав России ещё в 2014 году. Тем не мнение Киев до сих пор отказывается принять этот факт и делает вид, будто полуостров до сих пор находится в составе Незалежной.