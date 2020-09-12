Запрет агитации в разгар голосования: В России наступил уникальный день тишины

Воскресенье по традиции является единым днём голосования, однако по факту он основной из трёх: 11 и 12 сентября можно проголосовать досрочно. Агитация же запрещена лишь 12 и 13 сентября.

Во время наступившего дня тишины по закону нельзя раздавать листовки, проводить митинги и другие политические акции. На телевидении и радио не крутят агитационные ролики. На своих местах остаются лишь плакаты, которые были размещены ранее, но только при условии их нахождения не ближе полусотни метров от избирательных участков. Политическая реклама в интернет-изданиях, которая была размещена в предыдущие дни, тоже не удаляется.

В воскресенье, 13 сентября, депутатов Госдумы выберут в Ярославской, Пензенской, Курской областях и в Татарстане. В 18 субъектах России жители проголосуют за высших должностных лиц. В 11 регионах граждане поддержат того или иного депутата законодательных собраний. В Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах депутаты местных заксобраний определят своих глав.