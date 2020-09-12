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Запрет агитации в разгар голосования: В России наступил уникальный день тишины
12 сентября 2020, 19:15 • 75 • Политика
В России наступил уникальный день тишины. Он первый и единственный в истории, когда запрет на агитацию действует при уже начавшемся голосовании, а не накануне его.
Воскресенье по традиции является единым днём голосования, однако по факту он основной из трёх: 11 и 12 сентября можно проголосовать досрочно. Агитация же запрещена лишь 12 и 13 сентября.
Во время наступившего дня тишины по закону нельзя раздавать листовки, проводить митинги и другие политические акции. На телевидении и радио не крутят агитационные ролики. На своих местах остаются лишь плакаты, которые были размещены ранее, но только при условии их нахождения не ближе полусотни метров от избирательных участков. Политическая реклама в интернет-изданиях, которая была размещена в предыдущие дни, тоже не удаляется.
В воскресенье, 13 сентября, депутатов Госдумы выберут в Ярославской, Пензенской, Курской областях и в Татарстане. В 18 субъектах России жители проголосуют за высших должностных лиц. В 11 регионах граждане поддержат того или иного депутата законодательных собраний. В Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах депутаты местных заксобраний определят своих глав.
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