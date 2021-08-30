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Запрещённый вопрос для Байдена: Эмоции президента приняла трибуна - видео

30 августа 2021, 08:50  •  137 • Политика
Во время визита президента США Джо Байдена в Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) от журналистов прозвучал "запрещённый вопрос", который вывел главу государства на эмоции. Пострадала при этом трибуна президента.
В частности, после выступления Байдена в ведомстве журналисты попросили разрешения задать ему вопросы. Он отметил, что не предполагал общение с прессой, но всё же согласился на вопросы. Первый же вопрос вывел его из себя:
"Господин президент, вопрос про Афганистан", - не успел договорить журналист.
Байден резко оборвал его, заявив, что на вопросы про Афганистан отвечать он не намерен. Президент США ударил ладонью по трибуне, после чего развернулся и несколько минут не мог сообразить, в какой стороне находится выход. С помощью ассистентки он поспешил покинуть помещение.

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