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«Запрещённые конвенциями снаряды»: СМИ сообщили об использовании коалицией во главе с США фосфорных боеприпасов в САР

05 ноября 2018, 19:39  •  58 • В мире
Сирийское агентство SANA сообщило об использовании западной коалицией фосфорных боеприпасов при авиаударе по провинции Дейр эз-Зор. Кроме того, журналисты рассказали, что в результате ещё одного удара международного альянса по арабской республике погибли трое детей в деревне Шааф. Ранее коалицию во главе с США неоднократно обвиняли в применении вооружений, запрещённых Женевской конвенцией 1949 года. В частности, 8 сентября Минобороны России заявляло об ударах снарядами с белым фосфором по территории САР.
 
© dvidshub.net
 

Сирийское агенство SANA со ссылкой на местные источники сообщило об авиаударе возглавляемой США коалиции с использованием запрещённого Женевской конвенцией белого фосфора. Удар был нанесён по сирийскому городу Хаджин, расположенному в 110 км от столицы провинции Дэйр эз-Зор

«Международная коалиция применила снаряды с запрещённым международными конвенциями белым фосфором при авиаударе по району Нового рынка в Хаджине на востоке провинции Дэйр эз-Зор», — сообщает агентство.

О пострадавших или погибших не сообщается.

Кроме того, SANA сообщила, что ранее в понедельник, 5 ноября, коалиция нанесла удар по деревне Шаафа в той же сирийской провинции, в результате которого погибли трое детей.

Напомним, международная коалиция, возглавляемая США, с 2014 года проводит военную операцию «Непоколебимая решимость» в Сирии. В ней принимают участие Великобритания, Франция, Нидерланды, Саудовская Аравия и другие государства.

Представители коалиции утверждают, что проводимая ими операция направлена на борьбу с «Исламским государством»* и «Аль-Каидой»**.  При этом официального разрешения на размещение войск Соединённых Штатов и их союзников Дамаск не давал.

Кроме того, власти САР неоднократно заявляли, что Соединённые Штаты и их союзники своими действиями поддерживают террористов. Так, об этом 29 сентября заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

«Эти правительства сформировали незаконную международную коалицию во главе с Соединёнными Штатами под предлогом борьбы с терроризмом в Сирии. Стало ясно теперь, что цели коалиции полностью совпадают с целями террористических групп, сеющих хаос, смерть и разрушения на своём пути», — сказал он, выступая на 73-й Генассамблее ООН.

Отметим, что в последние месяцы регулярно поступает информация об использовании коалицией белого фосфора. Так, по данным Минобороны России, два самолёта ВВС США F-15 использовали фосфорные боеприпасы при ударе по сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом 8 сентября заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«В провинции Дейр эз-Зор 8 сентября 2018 года двумя самолётами F-15 американской авиации нанесены удары по населённому пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов. В результате ударов наблюдались сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются», — сказал он.

13 октября SANA также сообщала, что по Хаджину опять был нанесён удар с использованием запрещённых боеприпасов. На следующий день Дамаск обратился к генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой провести расследование, сообщило агентство.

При этом в коалиции отказались комментировать эти сообщения, заявив, что «не будут публично обсуждать использование конкретных видов оружия и боеприпасов» в своих операциях. Однако уточнили, что ими применяются только разрешённые виды вооружения.

«Каждая система вооружений, имеющаяся в распоряжении США, оценивается с правовой точки зрения… для соответствия правилам ведения войны», — приводит слова представителя Пентагона РИА Новости.

«Стараются поддерживать ситуацию в разогретом состоянии»

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Позже, 20 октября, SANA сообщила о гибели в сирийских деревнях Суса и аль-Бубадран в провинции Дэйр эз-Зор 62 мирных жителей в результате налёта авиации коалиции. В ответ на запрос RT в Пентагоне заявили, что проводят расследование.

«Инцидент расследуется, и мы выпустим более подробную информацию в соответствующее время. Демократические силы Сирии (вооружённая оппозиция. — RT) —партнёр по уничтожению ИГ, и мы продолжим поддерживать их, потому что они борются с последним оплотом ИГ в долине среднего Евфрата», — отметил представитель Центрального командования США (CENTCOM).

24 октября SANA сообщила о новом ударе коалиции по деревне Суса, а 29 октября, по данным сирийского агенства, западные страны применили снаряды с белым фосфором при авиаударе по тому же городу Хаджин.

При этом Пентагон отрицает применение запрещённых боеприпасов.

«Эти сообщения не соответствуют действительности», — сказал ТАСС официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник американских сухопутных войск Шон Райан.

При этом с начала операции до августа 2018 года в ходе ударов международной коалиции погибли более 1,1 тыс. мирных жителей. Об этом говорится в официальном отчёте Соединённых Штатов и их союзников.

«Коалиция провела в общей сложности 30 008 ударов в период с августа 2014-го по конец августа 2018 года. В течение этого периода, на основе имеющейся информации Совместной объединённой оперативной группы «Непоколебимая решимость», по меньшей мере 1114 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с момента начала операции», — сообщается в документе.

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Россия неоднократно обвиняла Соединённые Штаты в эскалации сирийского конфликта. Так, 12 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон облегчает себе реализацию собственных целей с помощью поддержания конфликта в САР.

«Соединённые Штаты в этом районе, как правило, стараются поддерживать ситуацию в разогретом состоянии, чтобы никто не мог успокоиться. И в такой мутной воде им гораздо проще ловить рыбу, которую они хотят. До добра это никогда не доводило», — отметил министр.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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