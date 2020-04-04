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Запрещённое видео: снимавшаяся в детском порно девушка добивается освобождения осуждённой матери

04 апреля 2020, 16:30  •  76 • В России
Героиня публикации RT — 22-летняя жительница Архангельска Ксения Стребличенко — навестила в ИК-8 в Костроме свою мать Юлию Краснову, приговорённую к 13 годам тюрьмы за то, что якобы заставляла дочь сниматься в порнографических роликах с 11-летнего возраста. Сама Стебличенко уверяет, что мать не знала о происходящем и думала, что дочь фотографируют для рекламы. Девушка пытается добиться оправдания матери в судах. Как следует из материалов дела, все обвинения в отношении Красновой и родителей других детей строятся исключительно на словах организаторов порностудии Ольги Гусаровой и Вадима Двораковского, заключивших сделку со следствием. Благодаря чистосердечному признанию и показаниям против других обвиняемых они получили сроки меньше, чем родители вовлечённых в съёмки детей.
 
© RT
 

В Астрахани в конце 2019 года были осуждены пятеро местных жителей, чьи дети участвовали в порносъёмках, а также организаторы «модельной студии» Вадим Двораковский и Ольга Гусарова. Двораковский и Гусарова пошли на сделку со следствием. Из родителей вину признала только Наталья Нивина — в результате она получила самый маленьких тюремный срок в сравнении с другими. Остальные, включая Юлию Краснову, свою причастность отрицали, и в итоге были приговорены к длительным срокам — от 12 до 14 лет. Дочь Красновой Ксения Стребличенко, уверяет, что согласилась сниматься в откровенных видео втайне от матери, и потому к уголовной ответственности Юлию привлекли несправедливо. Сейчас Стребличенко пытается помочь матери оспорить решение суда и навещает её в тюрьме.

«Этот процесс — акт бесчеловечности»

Краснова сидит в колонии для бывших работников судов и правоохранительных органов — она служила в ФСБ специалистом по связи. В ИК-8 в Костроме женщина находится с декабря 2019 года.

«Всего в колонии 90 заключённых, поделённых на три отряда по 30 человек — рассказывает RT Стребличенко. — Мама в отряде «первоходов», но у них там в ходу тюремные понятия, прямо как в девяностых. Первое время маму притесняли другие сиделицы — она, скажем так, испытывала трудности в общении с сокамерницами из-за статьи, по которой её осудили. К ней очень плохо относились вначале и, например, недокладывали еду. Отношение изменилось благодаря журналистам — на телевидении вышел правдивый сюжет».

Краснова отбывает наказание в одной колонии с Ольгой Гусаровой, давшей против неё показания.

«Она наговаривала на мать и в колонии, продолжала клеветать», — говорит Стребличенко.

Ксения отмечает, что её мать в колонии сильно похудела и сейчас выглядит болезненно — ещё на свободе женщина перенесла тяжёлую операцию в связи с онкологическим заболеванием, и в заключении её здоровье стало ухудшаться.

«Мне очень больно, что по моей вине мама пострадала. Большую часть свидания мы с ней сидели и просто обнимались», — говорит она.

Стребличенко намерена добиться оправдания матери — защита уже подала кассационную жалобу на решение суда, которая будет рассмотрена в апреле 2020 года.

По словам собеседницы, в деле очень много ошибок, неточностей и ложной информации, которые проигнорировали суды первой и второй инстанций, а приговор содержит только общее описание вменяемых эпизодов, не раскрывая целиком их характер. Также, как утверждает Ксения, в деле допущен подлог в записях судебных заседаний, а следователь оказывал давление на неё и других потерпевших.

Наталья Рейзова, адвокат Юлии Красновой, заявила, что имела место подмена показаний Двораковского и Гусаровой во время одного из судебных заседаний.

«К примеру, если на аудио тот же Двораковский говорит о непричастности Красновой к преступлениям, то в письменном протоколе судебных заседаний смысл его слов искажён. Тем не менее аудиозаписи, которые мы делали, не были приобщены судом к делу», — отмечает в беседе RT Рейзова.

По мнению адвоката, родителей детей правоохранители привлекли к ответственности ради улучшения показателей.

«Я вообще считаю, что весь этот процесс — акт бесчеловечности, — говорит Рейзова. — Дети сначала пострадали от Двораковского и Гусаровой, а теперь от действий государства. Их родителей ради статистики сажают».

Привлекали детей знакомых

Напомним, как сообщал RT, в 2016 году в Архангельске правоохранители задержали по подозрению в создании детской порностудии гражданских супругов Вадима Двораковского и Ольгу Гусарову. На жёстких дисках их домашнего компьютера были найдены откровенные фото и видео с несовершеннолетними. Двораковский и Гусарова признали свою вину и заключили сделку со следствием. Они рассказали правоохранителям, что снимали детей на заказ для иностранных клиентов-педофилов, и в общей сложности в их студии за время её существования с 2009 по 2016 год побывали 11 несовершеннолетних моделей. Для съёмок они привлекали детей знакомых и бывших коллег Гусаровой.

Олег, сын Ольги Гусаровой, рассказывал RT, что его мать была «без ума от Двораковского» и даже взяла на себя кредит для покупки студийного оборудования, когда тот предложил ей заняться нелегальными съёмками. Олег, по его словам, пытался остановить мать, но в итоге женщина просто перестала общаться с сыном.

Позже, как отмечает Олег, Гусарова раскаялась и даже испытывала чувство облегчения, когда её задержали. Двораковского мужчина характеризует как «типичного шарлатана» и «плохого фотографа».

Позже полиция задержала пятерых родителей, чьи дети участвовали в порносъёмках. Одна из них — 49-летняя Наталья Нивина — признала вину, в результате чего получила самый маленький тюремный срок в сравнении с другими фигурантами. Остальные обвиняемые родители свою причастность отрицали и в итоге были приговорены к длительным срокам — от 12 до 14 лет.

В общей сложности следствие продлилось больше двух лет, а материалов набралось на 31 том. Дело рассматривалось в закрытом режиме в Архангельском гарнизонном военном суде под председательством судьи Веселовского. Закрытом — из-за того, что в процессе фигурируют несовершеннолетние, военном — так как одна из подозреваемых, Юлия Краснова, была военнослужащей на момент совершения вменяемых преступлений.

В материалах дела, с которым ознакомился RT, прямых улик, доказывающих вину как минимум двух осуждённых — Юлии Красновой и Ольги Мартыновой — обнаружить не удалось. Об их невиновности заявляли и все потерпевшие.

Суд не принял в расчёт и отсутствие материальной заинтересованности Красновой и Мартыновой в съёмках своих детей в порнографии. В отношении ещё двух осуждённых — Марины Юшковой и Валентины Варакиной — есть доказательства в виде записей с присутствием их голосов за кадром во время съёмок порнографических материалов, однако экспертизы по этим видео не проводились.

В прокуратуре и СК на вопросы RT о возможных пробелах в расследовании не ответили, отметив, однако, что суд счёл доказательства убедительными.

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