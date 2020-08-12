Запрещённое видео о "белорусском майдане": "Аргументов у протестующих два..."

Ведущая Царьграда Мария Иваткина призналась, что не может молчать о выборах в Белоруссии, на которых Александр Лукашенко победил, набрав более 80% голосов. Недовольные таким результатом люди вышли на улицы.

"Это попытка государственного переворота чистой воды. Аргументов у протестующих два: выборы нелегитимные, победил другой кандидат. Классика жанра в форме так называемой цветной революции", - уверена Иваткина.

Она напомнила, что такой же сценарий разыгрывался и в Египте, и в Армении, и в Молдавии с Украиной. При этом журналистка не исключает, что намерения у вышедших на улицы людей искренние - некоторые из них действительно больше не хотят видеть Лукашенко во власти, однако такие несогласные есть везде и всегда.

"Другое дело, подогреваются эти настроения извне или нет. В случае с Белоруссией дровишки подкидываются. Заранее подготовленные. Самосвалов несколько. Заинтересантов - тех, кто не прочь проехаться на настроениях отдельных групп людей, много - это и политическая элита внутри страны, которая надеется прийти к власти. И западные силы, которым не по душе ни братские, ни партнёрские отношения Белоруссии и России", - поясняет Иваткина.

Но, как бы там ни было, попытка "белорусского майдана" провалилась, констатирует ведущая. Однако она уверена, что в будущем ситуация может повториться, поскольку Лукашенко "тот ещё жук".

"Он ведёт двойную игру - и в России хочет быть своим, и на Западе хорошим. Слабая и уязвимая позиция. Рано или поздно европейская интеграция застигнет, и от Белоруссии живого места не останется - разорвут на части, как это случилось с Украиной. Единственно верный выход - официальные отношения с Россией", - считает Иваткина.

Она добавила, что идее союзного государства уже более четверти века, но, несмотря на общие экономику, культуру и множество других отраслей, Лукашенко "кобенится". Как считает Иваткина, из-за личных амбиций. В частности, белорусский президент не хочет быть просто губернатором, поясняет ведущая.

"Так и приходится ему танцевать и с теми и с другими. Только такие танцы до добра не доведут и эти выборы, окончившиеся беспорядками, - первый звоночек, который звучит как Девятая симфония Бетховена - гимн Евросоюза", - предупреждает Иваткина.