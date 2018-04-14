Запрещённое оружие: в Восточной Гуте найдена лаборатория боевиков по производству отравляющих веществ

Сирийские войска обнаружили в Восточной Гуте лабораторию по производству отравляющих веществ. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в вооружённых силах. 13 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков напомнил о том, что ведомство предупреждало о готовящихся провокациях против Дамаска с применением якобы химического оружия. По его словам, одной из них стал инцидент в городе Думе, где организация «Белые каски» сняла постановочное видео о жертвах «химатаки». В Минобороны России заявили о том, что имеются доказательства причастности Великобритании к этому эпизоду. В Лондоне эти обвинения отвергли, назвав их гротеском и ложью.

Военнослужащие сирийских правительственных войск обнаружили в Восточной Гуте лабораторию, в которой, предположительно, боевики производили ядовитые вещества. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в вооружённых силах. Отмечается, что лаборатория была найдена в районе Афтрис.

«Во время операций по зачистке в Восточной Гуте была обнаружена лаборатория оставшихся террористических организаций в поселении Афтрис, подготовленная для производства всех видов ядовитых веществ. В ней находится различное оборудование для создания порошков для производства запрещённого оружия», — сообщил источник.

Ранее Министерство обороны России сообщало о готовящихся провокациях против сирийских правительственных сил. В частности, одной из таких провокаций стала инсценировка применения химоружия в городе Думе в Восточной Гуте.

13 апреля Игорь Конашенков в ходе пресс-конференции заявил о том, что организация «Белые каски» под давлением Лондона сняла постановочный ролик о якобы последствиях химической атаки 7 апреля.

«Белым каскам» указывалось, что именно с 3 по 6 апреля боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам» проведут серию мощных артиллерийских обстрелов Дамаска. Это вызовет ответную реакцию правительственных войск, которой «Белые каски» должны воспользоваться для осуществления провокации с якобы химическим оружием», — сообщил представитель Минобороны.

При этом Конашенков отметил, что российским военным удалось найти людей, которые присутствуют на видеозаписи «Белых касок». Эти люди утверждают, что ни у кого из пострадавших, доставленных в больницу города Думы, где и проводилась съёмка, не было признаков поражения отравляющими веществами.

Британия «не вовлечена»

Между тем Великобритания отвергла обвинения в причастности к инциденту в Восточной Гуте. Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс назвала заявление Конашенкова «гротеском и наглой ложью». По словам Пирс, Британия «не вовлечена» в применение химоружия.

«Хочу сказать о странном заявлении генерал-майора Игоря Конашенкова, который, как я понимаю, в Сирии с российскими силами. Он предположил, что Великобритания каким-то образом стоит за химической атакой в Думе. Это гротеск, наглая ложь и худший пример фейковых новостей, который мы видели от российской машины пропаганды», — отметила британский постпред.

При этом в Вашингтоне также заявили, что Лондон не причастен к инциденту с химоружием. Комментируя слова представителя МО РФ об участии Великобритании, пресс-секретаря президента США Сары Сандерс отметила, что разведка Соединённых Штатов «определённо говорит нам другое».

«Мы вновь уверены, что Сирия ответственна за это нападение с использованием химоружия. Мы также считаем Россию ответственной за то, что она не смогла остановить нападение с использованием химоружия», — сказала Сандерс.

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт также отметила, что Британия не имеет отношения к ситуации с предполагаемой химатакой в Восточной Гуте.

«Это ещё один пример из длинного списка того, как Россия берёт информацию и пытается перевернуть всё с ног на голову... Великобритания, я уверена, не имеет никакого отношения к этому», — подчеркнула Науэрт.

«Химатака» без доказательств

На прошлой неделе ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски», сообщили о применении химоружия в городе Думе. По их утверждениям, сирийские войска якобы сбросили на территорию города бомбу с хлором, в результате чего погибли несколько десятков мирных жителей.

Запад без предъявления доказательств поспешил обвинить в химической атаке официальный Дамаск.

Несмотря на отсутствие доказательств самого факта применения химоружия США пригрозили ответными мерами. Американский президент Дональд Трамп даже заявил о готовности выпустить по Сирии «умные» ракеты. Правда, позднее он сообщил, что ракетная атака может быть проведена и «совсем не скоро». Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась от нанесения совместного удара до тех пор, пока не будет собрано «больше доказательств», касающихся предполагаемой химической атаки.

В Минобороны России решительно опровергли сообщения о применении химического оружия правительственными силами и заявили о готовности направить российских специалистов для сбора необходимых данных, чтобы подтвердить «сфабрикованный характер» данного вброса.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование районов сирийского города Дума, однако результаты проверки показали отсутствие каких-либо следов использования отравляющих веществ

Ещё в марте Генштаб предупреждал о готовящихся провокациях боевиков с применением отравляющих веществ. Инсценировки планировалось использовать для обвинений правительственных войск в применении химоружия против мирных граждан.