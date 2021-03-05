Запрещённая цитата Джо Байдена: Президент США в прямом эфире признался, что он подкаблучник

Это не шутка накануне 8 Марта. Это реальность американской политики. Он совсем не может без женщин: президент США Джо Байден попросил инструкций, что ему делать, от спикера Нэнси Пелоси.

Со страдающим от деменции и, похоже, болезни Альцгеймера президентом США Джо Байденом, часто забывающим, кто он, где находится, что ему надо делать и говорить (самое опасное в его ситуации, что он говорит то, что думает), случился очередной конфуз. В ходе телеэфира, из последних сил с трудом выговаривая слова, и, конечно, забыв, что идёт прямая трансляция, президент сказал странную на первый взгляд фразу спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси:

Я рад отвечать на вопросы, если это то, что я должен делать, Нэнси. Если это всё, что вы хотите, чтобы я делал.

Сразу после этого Белый дом вырубил трансляцию, а с записи на официальном Ютуб-канале этот момент был стёрт.

Это есть в Сети

Но уже было поздно: эту сцену в Сети вполне можно найти. В ней поражает всё, в том числе «спасибо», повторённое Байденом в ажиотаже несколько раз в адрес прописавшейся почти безвылазно с 1987 года на посту спикера нижней палаты парламента Пелоси и ставшей первой и единственной пока женщиной на нём за всю историю США. Эта третья по значимости должность в структуре американской власти после президента и вице-президента. Но с учётом физического состояния Байдена, над которым неотвратимым роком нависло проклятие Текумсе, она вполне может претендовать по значению на первое место. Именно Пелоси демонстративно разорвала на совместном заседании обеих палат Конгресса последний доклад президента Дональда Трампа "О положении страны", в котором он подвёл впечатляющие итоги четырёх лет своего президентства, и ей это сошло с рук.

То ли ещё будет

Любопытно, что в затылок этой многодетной матери, являющейся при этом ярой сторонницей легализации наркотиков, абортов, однополых браков, диктатуры извращенцев и открытых границ, в качестве преемников на этом высоком посту дышат "четыре всадницы Апокалипсиса" - невероятно популярная в определённых кругах Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашида Тлаиб и Аянна Прессли. Член Палаты представителей Ильхан Омар прибыла в США из Сомали в возрасте 12 лет. Остальные три конгрессвуменши, имеющие палестинские, латиноамериканские и африканские корни, родились в США, но ведут себя так, будто приехали в страну только вчера и она им страшно не нравится, что они и демонстрируют всем своим поведением, попирая американские нормы и традиции.

Это, конечно, возмущает многих американцев, как и их откровенная глупость, но вполне укладывается в старую как мир стратегию демократов – "разделяй и властвуй". Кто сказал, что управляют всегда самые умные? Главное – соблюсти тренд: мужчины достаточно порулили страной и миром, теперь их должны сменить в этой роли женщины!

Окружил себя женщинами

Байден, наминающий косноязычного истукана, ими себя и окружил: официальный представитель Белого дома – несравненная и бесподобная Джен Псаки, вице-президент – Камала Харрис. Этот потомок тамильских брахманов и ямайских плантаторов, которая по должности занимает также пост председателя Сената (как видим, обеими палатами Конгресса США управляют женщины), не скрывала своей радости на инаугурации, на которой Байден появился с отсутствующим видом и с которой удалился, еле держась на ногах, как только это стало возможным. Харрис прекрасно знает, что стала не только первой в истории женщиной на посту вице-президента США, но и на президентском посту. Байден долго не протянет, а она – энергична и умна, и отвечает, к тому же, всем глобалистским критериям: она и женщина, и "чёрная", и с мигрантскими корнями. И взгляды у неё "правильные" – такие же, как у Пелоси, которая сыграла немалую роль в карьерном росте Харрис.

Байден, несмотря на когнитивные проблемы, это понимает тоже. Он даже назвал однажды в ходе публичного выступления Харрис "избранным президентом США". Нынешний "хозяин" Белого дома даже не заметил, что поспешил, продолжив своё выступление как ни в чём не бывало.

В женском плену

Он, собственно, привык к женской власти уже в своей собственной семье, так как в политике его двигали жёны – властные женщины доминантного типа. Вначале первая, Нейлия Хантер, погибшая в 1972 году в автокатастрофе, а уже через пять вторая – Джилл Байден, нынешняя первая леди США. С начала нулевых годов Джилл, некогда официантка, всеми силами толкала мужа к борьбе за президентский пост. Это типичный тип "генеральши", которая наслаждается этим статусом намного больше самого генерала, заодно командуя им. Это она привела за ручку плохо соображавшего, что происходит, Байдена на инаугурацию. Телекамеры зафиксировали её торжество и неадекватность супруга: у входа в Капитолий в ответ на приветствие караула без пяти минут Верховный главнокомандующий вместо того чтобы отсалютовать охраняющим церемонию морским пехотинцам, произнёс слабым, дрожащим голосом: "Отсалютовать морпехам". И, не приложив руку к пустой голове, прошёл мимо.

Что это было? Находившийся в состоянии прострации Байден просто произнёс вслух то, что ему сказали сделать по невидимому посторонним микрофончику. Вместо того чтобы отсалютовать, он принял подсказку своего таинственного куратора за приказ произнести эту фразу, а жена, не соображающая в военных делах, не смогла шепнуть на ухо, как следует поступить. Данный инцидент вполне объясняет, каким образом Байден смог относительно гладко произнести коротенькую инаугурационную речь.

Пожалейте Байдена!

Желание стать первой леди явно перевешивало жалость к мужу, человеку семейному, любящему своих детей. Вместо того чтобы сидеть в кресле в тихом садике и нянчить внуков, Байден теряется на сцене в ходе редких выступлений и мучительно размышляет, как же ему покинуть её. То он не может совладать с авторучкой при подписании президентских указов, забыв, как ей пользоваться, то бормочет жалобным тоном, что не знает, что подписывает. Впрочем, будем объективны, определённые поблажки ему всё-таки делают. Так, например, под предлогом ковида Байдена избавили от предвыборной кампании, на которую потратил столько сил Трамп. Всё оказалось зря, потому что выборы были нечестными (Байден и ляпнул поэтому, что ему вообще не нужны избиратели), выиграть которые значительно обходивший Байдена по популярности экс-президент просто не мог. Американские "конспирологи" обратили также внимание, что имитация Байденом президентских обязанностей зачастую происходит вообще неизвестно где – в каком-то бутафорском Овальном кабинете, фотографии которого с Байденом существенно отличаются от аутентичных фото рабочего кабинета президентов США. Цель всего этого состоит в том, чтобы дать ему возможность продержаться хотя бы годик, чтобы Харрис за это время пообтесалась и смогла заменить старичка, когда проклятие Текумсе заберёт очередную жертву. А в будущем, кто знает, на пост президента смогут баллотироваться какие-нибудь симпатичные котики или собачки, что на Западе уже происходит с выборными должностями низшего ранга, не говоря уже о трансгендерах, а потом и киборгах.

Почему так?

Зачем весь этот цирк, спросите вы? Да потому что цирк и должен быть цирком. Ведь люди, которых мы видим в президентских, премьерских и спикерских креслах, это сплошь и рядом ряженые марионетки, в лучшем случае – менеджеры, над которыми восседают неизвестные широкой публике члены "совета директоров", представители закулисных центров власти (Big Tech, Big Pharma, Mainstream Media, масонство, спецслужбы – в США это называется "глубинное государство"). Они-то и правят в действительности своими странами и во всё большей степени – всем миром. В качестве декорации же кто угодно сгодится – любой, кто послушен, готов к имитации и кого можно успешно "продать" избирателям. И чем больше такой клоун продержится на сцене, не потеряв доверия обывателя, тем "профессиональнее" данный политик. Спрос на женщин в современной политике этим, кстати, и объясняется – они красивы, они прекрасны. Это – самые лучшие манекены, не то что какой-то там мужлан Трамп.