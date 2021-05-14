Запрещённая речь Мишустина: "Прогрессивку" попытались замолчать

Политолог Константин Двинский оценил реакцию либеральных СМИ на речь премьер-министра России Михаила Мишустина. Тот своей речью в Госдуме 12 мая поставил жирную точку в вопросе деофшоризации экономики. Однако в либеральной среде предпочли отмахнуться, указав, что планы кабмина якобы обречены.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в своём выступлении в Госдуме рассказал об успехах в плане деофшоризации. Уже сейчас пересмотрены или расторгнуты соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с "большой четвёркой" офшоров: Кипром, Мальтой, Люксембургом и Нидерландами.

Кроме того, премьер намекнул на ещё более радикальные меры, которые будут предприняты против тех, кто выводит деньги из страны.

К тем, кто агрессивно выводит средства за границу, могут быть применены и прогрессивные ставки налога на прибыль, а также иные механизмы.

В этой связи, отмечает политолог Константин Двинский, неспроста Мишустин обрушился на ретейл. "Наверное, "наш" ретейл - наиболее наглый представитель офшорной аристократии", - отмечает политолог.

Примечательно, указывает эксперт, что намёк на "прогрессивку" был воспринят либеральными СМИ с опаской.

"Кажется, ни одно отечественное деловое издание не опубликовало "офшорной" части речи главы правительства. Только спустя сутки начались осторожные комментарии, сводящиеся к тому, что инициативы премьера заранее обречены на провал. Ярким примером этому служит материал либерального СМИ VTimes, который вышел под заголовком "Прогрессивный налог на дивиденды не достигнет своей цели".

Однако ровно такими же комментариями изобиловали либеральные издания год назад, ухмыляясь поручению президента по расторжению или пересмотру СИДН с наиболее популярными офшорами. Как видим, эта цель была достигнута в максимально короткий срок. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что прогрессивный налог на вывод денег из страны также будет введён и станет надёжной преградой на пути разворовывания отечественной экономики", - добавил Двинский.