Запрещено с 2014 года: НАТО опровергло совместные учения с Россией

В НАТО поспешили откреститься от совместных военно-морских учений с Россией у берегов Пакистана. С опровержением выступил официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Речь идёт о заявлении пресс-службы Черноморского флота, что Россия и НАТО впервые за 10 лет проведут совместные манёвры на море. Утверждалось, что учения пройдут с участием кораблей США, Британии, а также Китая, Японии и Турции.

Официальный представитель НАТО заявил, что информация не соответствует действительности. Совместные учения между Россией и НАТО запрещены с 2014 года из-за событий на Украине.

Наше практическое сотрудничество приостановлено вследствие нелегальной аннексии Крыма у Украины Россией в 2014 году, - заявила Лунгеску.

Стоит отметить, что в Кремле информация о совместных учениях России и НАТО также вызвала удивление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о манёврах, и предложил обратиться за разъяснениями в Минобороны России.

Напомним, что последний раз корабли России и НАТО участвовали в совместных учениях в 2011 году. Манёвры носили название "Болд Монарх" и проходили у берегов Испании.