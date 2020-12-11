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Запрещено с 2014 года: НАТО опровергло совместные учения с Россией
11 декабря 2020, 11:50 • 63 • Политика
НАТО опровергло договорённость о совместных учениях c Россией. В альянсе заявили, что им запрещено сотрудничать с Россией с 2014 года из-за событий, связанных с Крымом и Украиной.
В НАТО поспешили откреститься от совместных военно-морских учений с Россией у берегов Пакистана. С опровержением выступил официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
Речь идёт о заявлении пресс-службы Черноморского флота, что Россия и НАТО впервые за 10 лет проведут совместные манёвры на море. Утверждалось, что учения пройдут с участием кораблей США, Британии, а также Китая, Японии и Турции.
Официальный представитель НАТО заявил, что информация не соответствует действительности. Совместные учения между Россией и НАТО запрещены с 2014 года из-за событий на Украине.
Стоит отметить, что в Кремле информация о совместных учениях России и НАТО также вызвала удивление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о манёврах, и предложил обратиться за разъяснениями в Минобороны России.
Напомним, что последний раз корабли России и НАТО участвовали в совместных учениях в 2011 году. Манёвры носили название "Болд Монарх" и проходили у берегов Испании.
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