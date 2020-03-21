Запрещено из-за коронавируса. Тотальная изоляция в мировых хрониках

Коронавирус стал главной страшилкой последних недель. Анализируя хроники в странах мира, мы начали перекладывать происходящее и на себя. Но если за рубежом ситуация обязывала к серьёзным ограничительным мерам вплоть до закрытия на карантин целых городов, у нас сдержки и санкции стали мнимыми - сами себе придумали проблему, сами же начали её решать.

Русские побежали за гречкой и... туалетной бумагой. Откуда это вирусобесие? С гречкой ещё более-менее понятно. Крупа истинно наша, другие толком и не делают. А вдруг пропадёт? С туалетной бумагой всё сложнее. Судя по всему, здесь сыграл инстинкт толпы - раз там, в Европе и США, расхватывают рулоны так, что приходится звать охрану, значит, и нам надо брать. Только вот в наших магазинах ни бумага, ни гречка не кончились. А люди, почувствовавшие на себе подорожание на фоне ажиотажа, теперь считают себя обманутыми.

Но мы даже не об этом. Сегодня просто расскажем, какие ограничения были введены в странах мира только за этот день. Чтобы проще было сравнивать - как у них и что у нас. Может быть, тогда будет не так страшно и расхочется паниковать?

Европа. Выходить запрещено

Самой горячей точкой остаётся Италия. Здесь введена тотальная самоизоляция. В магазин можно выходить только по одному, а при нарушении принятых на период режима ЧП правил итальянцам светит штраф. Например, если вы поедете в магазин не в своей зоне, а чуть дальше, попадёте под административное наказание - придётся платить.

Жёсткие меры готовы принимать и в Германии. Число случаев заболевания растёт. Институт Роберта Коха сегодня сообщил почти о 14 тысячах заболевших. Фрайбург (федеральная земля Баден-Вюртемберг) стал первым немецким городом, где официально на две недели ввели ограничения на передвижение граждан из-за пандемии коронавируса. А Бавария 21 марта вводит ограничения на передвижение граждан в связи с коронавирусом. Кстати, футбольные матчи в Германии могут возобновиться только в 2021 году, сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на немецкого вирусолога Йонаса Шмидта-Шанасита.

Мэр Ниццы принял решение ввести в городе комендантский час с 20:00 из-за эпидемии коронавируса. Чешские власти на фоне распространения инфекции разрешили автомобилистам совершать поездки только по неотложным делам, сообщила газета "Млада фронта Днес".

Правительство Британии обратилось с просьбой к 65 тысячам медицинских работников, вышедших на пенсию, вернуться на работу и помочь бороться с последствиями распространения коронавируса. При этом введён запрет на экспорт 80 наименований медпрепаратов с целью сохранения их запасов в стране в условиях распространения коронавируса, сообщает агентство Reuters. В список, в частности, вошли адреналин, инсулин, парацетамол и морфин. А премьер Борис Джонсон объявил, что из-за коронавируса с субботы закрываются все рестораны, бары, спортивные центры и другие общественные учреждения.

Премьер Польши объявил в стране режим эпидемии из-за коронавируса.

США. Границы закрыты - целые города на "стопе", как и производства

Власти США из-за ситуации с пандемией коронавируса временно прекращают оказание стандартных визовых услуг по всему миру, говорится в сообщении Госдепартамента в твиттере.

В то же время Tesla приостанавливает производство электромобилей в США из-за коронавируса.

Около 2600 американских военнослужащих в Европе находятся в самоизоляции из-за проблем с вирусом, сообщает Reuters со ссылкой на американских военных. А Госсекретарь США Помпео... обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе.

В то же время голливудские звёзды, сидя на карантине, стараются сохранять позитивный настрой. Например, Арнольд Шварценеггер показывает, как кормит домашних животных или учит пёсика мыть лапки. С другой стороны, телеведущий Джимми Киммел с экрана, сидя дома, выражает надежду, что "с вами всё хорошо", а также напоминает, что США закрыли границу даже с Канадой. Ещё на фоне распространения нового типа коронавируса SARS-CoV-2 США ввели запрет на въезд из Великобритании и Ирландии.

СНГ. Относительно спокойно, но...

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает получить 10 миллионов тестов на коронавирус из Китая. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что на Украине в ближайшие дни введут режим ЧП, если распространение коронавируса продолжится. Между тем правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

"Белавиа" приступила к вывозу граждан Белоруссии из России, первый борт вылетел в Минск, на нём также летят четыре украинца, сообщили в Росавиации. Кстати, президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ситуация с коронавирусом в Белоруссии не настолько серьёзная, чтобы принимать "драконовские меры".

Грузия с 21 марта полностью прекращает авиасообщение со всеми странами - это официальное заявление правительства.

Туркменистан перекрыл движение по международным автомагистралям, закрыт Ашхабад, из-за угрозы распространения коронавируса страна фактически перешла на блокадное положение, сообщает новостной портал Turkmen.news со ссылкой на источники в республике.

Власти Узбекистана из-за коронавируса с 23 марта вводят запрет на массовые свадьбы и похороны.

Россия. Что происходит на самом деле

Вопрос "закрытия" Москвы из-за коронавируса не обсуждается - никак и ни на сколько. Об этом сегодня официально заявили в Кремле. Кроме того, добавили: заблаговременно принятые меры позволили не допустить в России такого масштабного, как в некоторых других странах, распространения коронавируса.

В государственном научном центре "Вектор" начались испытания вакцины от коронавируса на животных, сообщила заместитель гендиректора по научной работе "Вектора" Елена Гаврилова.

Банки России с 1 мая должны будут бесплатно для граждан осуществлять переводы по номеру телефона при сумме до 100 тысяч рублей в месяц - это уже заявление Центробанка. Кроме того, банкирам рекомендовано реструктурировать кредиты граждан России, которые заразились коронавирусом. Введена новая система больничных для тех, кто находится на карантине в связи с коронавирусом, - больничные листы можно получить через портал госуслуг.

Важное сообщение сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратилась к гражданам страны, которые сегодня не могут вернуться на родину из-за отмены авиарейсов в связи с распространением коронавируса. Все они должны связаться с российскими диппредставительствами. Свои помогут.

"Это всё действительно не шутки, это не формальность. Это конкретная работа для того, чтобы, если будут изменения, дополнительные рейсы, переносы или перерегистрация, люди могли иметь обратную связь. Поэтому ещё раз повторяю о необходимости выйти на связь с нашими посольствами, можно это сделать по-разному", - сказала Мария Захарова.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что учёные в России разработали шесть препаратов от коронавируса. Он надеется, что вскоре будет подтверждена эффективность.