Запрещено даже в случае изнасилования: В Арканзасе подписан самый строгий закон об абортах

В Соединённых Штатах вновь вернулись к вопросу о запрете абортов. На днях самый строгий закон был подписан губернатором Арканзаса Асой Хатчинсоном. Его постановление запрещает делать аборты даже в случае изнасилования или инцеста.

В США вновь разгорается скандал вокруг запрета абортов. Накануне губернатором Арканзаса Асой Хатчинсоном был подписан закон, согласно которому в штате запрещено делать почти все аборты, даже в случае изнасилования или инцеста, сообщает AP.

У законопроекта нашлись сторонники, которые уверяют, что документ заставит Верховный суд страны вернуться к пересмотру знакового решения по делу "Роу против Уэйда". Противники, в свою очередь, заявляют, что будут добиваться блокировки.

Аборты в США были легализованы в 1973 году. Тогда Верховным судом было принято решение по так называемому делу "Роу против Уэйда", позволяющему женщинам прерывать беременность до 24 недель.