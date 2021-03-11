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Запрещено даже в случае изнасилования: В Арканзасе подписан самый строгий закон об абортах

11 марта 2021, 11:20  •  126 • В мире
В Соединённых Штатах вновь вернулись к вопросу о запрете абортов. На днях самый строгий закон был подписан губернатором Арканзаса Асой Хатчинсоном. Его постановление запрещает делать аборты даже в случае изнасилования или инцеста.
В США вновь разгорается скандал вокруг запрета абортов. Накануне губернатором Арканзаса Асой Хатчинсоном был подписан закон, согласно которому в штате запрещено делать почти все аборты, даже в случае изнасилования или инцеста, сообщает AP.
У законопроекта нашлись сторонники, которые уверяют, что документ заставит Верховный суд страны вернуться к пересмотру знакового решения по делу "Роу против Уэйда". Противники, в свою очередь, заявляют, что будут добиваться блокировки.
Аборты в США были легализованы в 1973 году. Тогда Верховным судом было принято решение по так называемому делу "Роу против Уэйда", позволяющему женщинам прерывать беременность до 24 недель.

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