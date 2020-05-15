Запрещенный в России «Telegram» в Украине объявлен инструментом российской пропаганды

14 мая президент Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года запрета российских сайтов и социальных сетей. И дело тут не столько и не только в следовании политике Порошенко, как предполагают многие наблюдатели. Речь идет о согласованной политике борьбы с телеграмм-каналами, которые играют значительную роль в дискредитации зе-команды.Именно из Офиса президента поступила команда слить телеграмм-ботам персональную информацию о гражданах Украины, что сразу же вызвало возмущение и недовольство тех, кто нашел себя «в базах». Причем, слитые базы данных очень старые, а значит давно находились в открытой продаже в интернете.«Скорее всего мы наблюдаем новый этап хитрой кампании ОП против «телеги». Для власти самое главное - это демонизировать медийную площадку в обществе. После залета Кирилла Тимошенко с гуманитарным грузом и «Эпицентром» все это выглядит как спланированная кампания. А впереди нас ждёт информационная атака экспертов, ЛОМОВ и журналистов на телеграм, как врага государства», - пишет ТГ-канал «Картель».Эту мысль подтверждает поспешное заявление «слуги народа» Виктории Подгорной: она предложила заблокировать Telegram в Украине. И именно на волне репрессий против российских соцсетей.«Друзья, есть вопрос. Как вы относитесь к идее закрытия Телеграма - учитывая его бэкграунд, так сказать? Почему ОК (соцсеть «Одноклассники»), «ВКонтакте» закрыты, а Телеграм цветет и распространяется, хотя часто используется сомнительных, а иногда и в преступных целях?», - негодует нардеп на своей странице в соцсетях.«До сих пор не понимаю, каким образом блокировки ресурсов и цензура могут исходить от представителя партии с идеологией либертарианства. Эх, такое чувство, что у слуг народа стоит задача уничтожить свой рейтинг. Запретите ей писать посты, как в свое время запретили это делать любителю проституток в Раде Яременко», - советует Елена Лукаш.Впрочем, предложение «слуги» - это очередное прощупывание дна. В зе-команде хотят узнать, проглотит ли народ очередное закручивание медиа-гаек и наступление на свободу слова. Забавно, что партия «цифровизаторов» становится могильщиком всех цифровых технологий… Кстати, как отмечает ТГ-канал «Шептун», депутаты из «СН» уже готовят проект закона о вредном влиянии «Телеграма», который хотят по степени опасности, приравнять к российской пропаганде и сделать инструментом гибридной войны против Украины. Действия украинских властей выглядят особенно странно, учитывая, что власти России заблокировали «Телеграм» еще в апреле 2018 года.