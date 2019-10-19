Запрещенный батальон: конгресс США назвал «Азов» террористами

Добровольческий батальон «Азов» Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке исполнительный вице-президент международной организации Украинский еврейский комитет Эдуард Долинский. По его словам, если обращение конгрессменов будет удовлетворено, то украинскую националистическую партию «Национальный корпус» также признают незаконной.

«Азов» — линейное подразделение специального назначения в составе воинской части № 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины. Было сформировано из добровольцев в мае 2014 года в Мариуполе в качестве батальона Патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины. Спустя полгода подразделение было развернуто в полк.

Основу подразделения составили представители расистских и неонацистских организаций «Социал-Национальная Ассамблея» и «Патриот Украины», возглавляемых Андреем Билецким, активисты «Автомайдана» и различных сотен Самообороны Майдана.

В дальнейшем в подразделение влились представители ультрас футбольных клубов «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк), члены партии «Братство» (признана экстремистской, ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена) Дмитрия Корчинского, активисты ОУН (также признана экстремистской и запрещена в РФ) и члены Казацкого стрелкового братства.

Стоит упомянуть также и о символике подразделения — на шевроне полка в верхней его части находится монограмма, которую Билецкий объясняет как наложенные друг на друга украинские буквы в «историческом начертании» «I» (укр. Ідея) и «N» (укр. Nації). При этом логотип явно напоминает символику гитлеровских войск больше, чем какую-либо другую.

Впрочем, популярность националистической идеологии не чужда и для властей Украины. Так, в начале нынешней недели концерт ультраправой рок-группы «Сокира Перуна» посетил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Об этом сообщал Евгений Карась — лидер радикальной организации С14 (внесена в список международных террористических организаций, запрещена в РФ).

В своем твиттере он опубликовал фотографию Гончарука, стоящего в черном жилете с микрофоном на фоне коловрата. Этот древний славянский символ активно используют многие ультраправые радикалы в Восточной Европе.

Стоит отметить, что организатором концерта «Сокиры Перуна» выступил обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины радикал Андрей Медведько.

В 2018 году Национальная полиция в Киеве завела уголовное дело против рок-группы из-за использования свастики и прочих нацистских символов. Кроме того, члены группы регулярно выступают с заявлениями неонацистского толка и цитируют Бенито Муссолини.

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В июле нынешнего года в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что штаб операции объединенных сил (ООС) Украины решил вывести с передовых позиций подразделения полка «Азов», передавало ИА «Новороссия», ссылаясь на слова официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

Как рассказал Басурин, экстренное заседание украинского командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности (СБУ) и Нацгвардии страны прошло в Краматорске. На совещании силовики обсуждали эффективность деятельности одного из подразделений полка на Горловском направлении фронта.

Он добавил, что бойцы полка «Азов» минировали «местности по маршруту следования бойцов 30-й бригады», в результате чего на одной из мин недавно подорвались три бойца ВСУ. Однако, по его словам, националисты скрыли этот факт, передает НСН.

В мае нынешнего года «Национальный корпус» при участии бойцов «Азова» провел в Одессе «марш украинского порядка» в связи с пятой годовщиной пожара в Доме профсоюзов. Националисты жгли файеры, колонну численностью почти в 1 тыс. человек сопровождали сотрудники украинской полиции.

Большая часть участников шествия были одета в камуфляж и футболки с неонацистской символикой. На марше развевались флаги Украины и раздаются разнообразные националистические лозунги.

По ходу движения колонны было перекрыто движение автомобильного транспорта.

Одновременно с этим в Одессе проходили траурные мероприятия — горожане и приезжие несли к Дому профсоюзов цветы, венки, свечи и лампады с самого утра.