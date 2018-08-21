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Запрещенные в России талибы собрались в Москву на конференцию
21 августа 2018, 00:54 • 58 • Политика
Организация «Талибан» приедет в Москву на переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане.
Конференция по Афганистану, которая пройдет в Москве в начале сентября, пройдет в присутствии высокопоставленных представителей движения «Талибан», которое запрещено в России. Тем не менее ради организации уникального диалога принято решение позвать его представителей.
О прибытии в Москву лидеров «Талибана» написало издание The Wall Street Journal. Издание отмечает, что это решение - редкая возможность для правительства Афганистана начать прямой диалог с «Талибаном».
Источники издания сообщают, что в Москву прибудет Мохаммад Аббас Станекзаи, высокопоставленный член руководства движения.
Отметим, что «Талибан» уже провел прямые переговоры с представителями госсекретаря США Майка Помпео. Встреча в Москве по урегулированию ситуации в Афганистане состоится 4 сентября. В России уже подтвердили факт приглашения представителей «Талибана» на эту встречу.
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