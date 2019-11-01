Запоздалое просветление? Сорок конгрессменов США обвинили «Азов» в терроризме • 139 • Аналитика









Украинский синдром на американской земле

Не так давно ФБР США был арестован некто Джаррет Уильям Смит. Его задержали за попытку нападения на центр передачи информации. Смит собирался напасть на него с самодельной бомбой, а также убить несколько левых активистов и совершить покушение на кандидата в президенты США от Демократической партии Бето О’Рурка.



Американским детективам удалось вскрыть связи Смита с неким Крэйгом Лангом. Этот 29-летний гражданин вместе со своим 22-летним товарищем Алексом Цвифельхофером в сентябре 2019 года были арестованы за ограбление и убийство супружеской пары Серафина и Дины Лоренцо. На несчастных людей преступники напали на автостоянке, а деньги требовались Лангу и Цвильхоферу на поездку в Венесуэлу – там оба молодых человека собирались присоединиться к оппозиции.







И Ланг, и Цвильхофер, несмотря на молодые годы, — боевики со стажем. Сначала они служили в американской армии, а затем воевали на Украине – были добровольцами в укомплектованных украинскими нацистами вооруженных формированиях «Правого сектора» (запрещен в Российской Федерации). Смит, который был задержан сотрудниками ФБР, как оказалось, обращался к Лангу за содействием в отправке на Украину.



Среди американских ультраправых участие в боевых действиях на Донбассе на стороне Киева давно стало очень привлекательным. Профессиональные наемники и убежденные русофобы, преступники и идейные нацисты – кто только не едет на Донбасс из США. И, как мы видим, возвращаясь на родину, они совершают новые преступления – на этот раз уже против самих американцев.



Стремление Ланга и Цвильхофера «бороться за правое дело» в Венесуэле стоило жизни супругам Лоренцо. А Смит даже собрался убить кандидата в президенты США. И это далеко не единственные преступления, совершенные или планировавшиеся американскими гражданами с «украинским опытом».



Один из авторов петиции сорока конгрессменов Макс Роуз в качестве одного из основных аргументов необходимости причисления батальона «Азов» к террористическим организациям привел и недавнюю трагедию в новозеландском городе Крайстчерч. Устроивший ее австралийский гражданин Брентон Таррант якобы назвал себя членом «Азова». На самом деле, конгрессмен немного сгущает краски, так как Таррант упоминал лишь о том, что был на Украине. Конечно, он скорее всего встречался там с украинскими неонацистами.



Разумеется, между украинскими и американскими неонацистскими группировками существуют тесные связи. Именно в период войны на Донбассе они и окрепли, хотя установлены были гораздо раньше. Еще в годы Холодной войны американские и британские спецслужбы усердно взращивали и подпитывали украинский национализм.







Американцы растили угрозу для самих себя

Во время противостояния США и СССР в Вашингтоне рассматривали украинских националистов как естественных союзников в борьбе против социалистического лагеря. Именно в США и Канаде нашли убежище многие видные бандеровцы, включая и военных преступников. В постсоветский период националистические силы на Украине пользовались безусловной поддержкой Запада также исключительно из-за своей антироссийской направленности.



Если в той же Великобритании или Германии за любое антисемитское высказывание можно столкнуться с довольно серьезными проблемами, то украинским нацистам их европейские и американские покровители прощали все – и антисемитские выпады, и свастику на знаменах и эмблемах, и уголовные преступления против мирного населения. И вот результат – вырос монстр.





Собственно, все пошло по тому же сценарию, какой имел место на Ближнем Востоке и в Афганистане. Десятилетиями британские и американские спецслужбы пестовали исламских фундаменталистов, рассматривая их в качестве главной альтернативы просоветским арабским националистам светского толка.



«Братья-мусульмане» в Египте и Сирии, боевики в Алжире, моджахеды в Афганистане – все эти силы декларировали свою ненависть к Западу, но в США также закрывали на эти лозунги глаза, считая, что главная задача – сплотить исламистов против Советского Союза и его растущего влияния на Ближнем Востоке.



Что получили в итоге США и Западная Европа? Террористические акты, бездонную воронку бюджетных трат на войны в ближневосточных странах, на содержание афганской, иракской и прочих армий. Но самое, конечно, главное последствие этой поддержки исламского фундаментализма – дальнейшая дестабилизация обстановки в Азии и Африке, сочетающаяся с усилением радикальных группировок и с ростом неконтролируемой миграции в сами страны Запада.



США и их союзники по НАТО стремились натравить радикалов из Афганистана и других исламских стран на СССР, а затем и на Россию, но в итоге алжирские, афганские, сомалийские, ливийские, сирийские боевики оказались на улицах Берлина и Парижа, Нью-Йорка и Лондона. И перешли кто к террористическим актам, а кто просто к уголовным преступлениям против местного населения.



Точно такую же ситуацию мы видим и с украинскими радикалами. Развязанная не без участия США война на Донбассе теперь пришла и на американскую землю, пусть пока и в виде уголовных преступлений, совершаемых «отмороженными» бойцами – ветеранами АТО.



Кстати, в случае с радикалами из стран Ближнего Востока американское руководство в конечном итоге пришло к осознанию необходимости создания общемирового фронта для борьбы с терроризмом. Усама бен Ладен, которого «создали» сами американские спецслужбы, в итоге превратился в «террориста и врага США № 1». А ведь еще каких-то лет пятнадцать до терактов 11 сентября Усама бен Ладен был американским союзником, воевал против советских войск в Афганистане.



Для радикалов, будь то афганские моджахеды или украинские нацисты, американский истеблишмент, с его преобладанием лиц известной национальности, с глобалистскими ценностями и пренебрежением к миру традиции никогда не будет своим. И сорок американских конгрессменов в конце концов это поняли. И ужаснулись делу рук своих (может быть, и не совсем своих, но все же ответственность за то, что происходит на Украине, несет практически весь американский истеблишмент, забывший о собственных декларируемых принципах ради ненависти к России, и позволивший откровенным нацистам и проходимцам захватить власть в Киеве и пролить море крови на Донбассе).



Реакция на Украине

В Киеве заявление американских конгрессменов, разумеется, вызвало бурю негодования. В Мариуполь поддержать бойцов полка «Азова» отправился лично министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Это – непотопляемая фигура современной украинской политики. Даже Владимир Зеленский не смог освободиться от присутствия Арсена Авакова, который в свое время конфликтовал и с Петром Порошенко, и с Михаилом Саакашвили, и все ему сходило с рук.







Казалось бы, бакинский армянин Аваков, поддерживающий украинских нацистов, выглядит не менее комично, чем американские политики еврейского происхождения, сочувствующие бандеровцам в Киеве. Но на самом деле к шагу Авакова надо отнестись серьезно: своей поездкой в расположение «Азова» он показал, что они могут рассчитывать на покровительство более влиятельных сил. Поскольку и Аваков вряд ли отправился бы поддерживать своих любимых нацистов, не будь он уверен в том, что за океаном его действия одобрят вашингтонские покровители. Дело об "урановых хвостах". Россия и ядерные отходы



Командование полка «Азов» опубликовало на своем официальном ресурсе ответ на позицию американских конгрессменов, назвав ее информационной атакой на национальную безопасность украинского государства. В полку подчеркнули, что формирование всегда подчинялось Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Министерству внутренних дел Украины и называть его нацистским нельзя, так как оно является государственным, а его бойцы – военнослужащими Национальной гвардии Украины.



Но маловероятно, чтобы американские конгрессмены — демократы, да еще сразу 40 человек, вдруг подпали бы под влияние России и стали бы принимать участие в неких информационных атаках на Украину. Это прекрасно понимают в Киеве и пытаются объяснить действия конгрессменов более логично.



Так, обращение американских политиков связали с приближающимися выборами. Якобы представители Демократической партии США не хотят потерять поддержку многочисленного еврейского электората и обращают внимание на важные для американских евреев проблемы, в том числе и на ситуацию с антисемитизмом на Украине.



Впрочем, и Дональду Трампу сейчас совершенно невыгодно «грудью вставать» на защиту украинских нацистов. Во-первых, он никогда и не демонстрировал особых симпатий к современной Украине и киевскому режиму, Майдан не был его проектом, хотя Трамп в силу своих президентских обязанностей был вынужден продолжать американскую политику в отношении Киева.







Во-вторых, Трамп всегда позиционирует себя как сторонника жестких мер в борьбе с терроризмом, а терроризм он тесно связывает с нелегальной миграцией. Поэтому Госдеп США вполне может и удовлетворить запрос конгрессменов и признать «Азов» террористической организацией. Трамп вряд ли будет возражать против такого решения.



Однако если позиция сорока конгрессменов будет не просто принята к сведению в Госдепартаменте, а повлечет за собой какие-то реальные действия, то по позициям Арсена Авакова как главного покровителя «Азова» будет нанесен серьезнейший удар. Ведь в случае признания «Азова» террористической организацией и его главные действующие лица также будут считаться террористами, со всеми вытекающими последствиями. По крайней мере, в этом случае единственным разумным выходом для киевского режима будет пожертвовать «Азовом» ради сохранения хорошей мины при плохой игре.



Правда, пока украинские власти пытаются всеми силами защитить «любимое детище» Евромайдана. Получится ли это у них, пока неизвестно. Но до 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео должен дать ответ конгрессменам и сообщить о позиции Государственного департамента. Американские конгрессмены потребовали от Государственного департамента США признать украинское вооруженное формирование «Азов» террористической организацией. Документ, подписанный сорока представителями Конгресса США, шокировал многих. Но удивительного в нем мало – просто американцы постепенно осознают, какого монстра они сами создали пять с лишним лет назад на Украине.Не так давно ФБР США был арестован некто Джаррет Уильям Смит. Его задержали за попытку нападения на центр передачи информации. Смит собирался напасть на него с самодельной бомбой, а также убить несколько левых активистов и совершить покушение на кандидата в президенты США от Демократической партии Бето О’Рурка.Американским детективам удалось вскрыть связи Смита с неким Крэйгом Лангом. Этот 29-летний гражданин вместе со своим 22-летним товарищем Алексом Цвифельхофером в сентябре 2019 года были арестованы за ограбление и убийство супружеской пары Серафина и Дины Лоренцо. На несчастных людей преступники напали на автостоянке, а деньги требовались Лангу и Цвильхоферу на поездку в Венесуэлу – там оба молодых человека собирались присоединиться к оппозиции.И Ланг, и Цвильхофер, несмотря на молодые годы, — боевики со стажем. Сначала они служили в американской армии, а затем воевали на Украине – были добровольцами в укомплектованных украинскими нацистами вооруженных формированиях «Правого сектора» (запрещен в Российской Федерации). Смит, который был задержан сотрудниками ФБР, как оказалось, обращался к Лангу за содействием в отправке на Украину.Среди американских ультраправых участие в боевых действиях на Донбассе на стороне Киева давно стало очень привлекательным. Профессиональные наемники и убежденные русофобы, преступники и идейные нацисты – кто только не едет на Донбасс из США. И, как мы видим, возвращаясь на родину, они совершают новые преступления – на этот раз уже против самих американцев.Стремление Ланга и Цвильхофера «бороться за правое дело» в Венесуэле стоило жизни супругам Лоренцо. А Смит даже собрался убить кандидата в президенты США. И это далеко не единственные преступления, совершенные или планировавшиеся американскими гражданами с «украинским опытом».Один из авторов петиции сорока конгрессменов Макс Роуз в качестве одного из основных аргументов необходимости причисления батальона «Азов» к террористическим организациям привел и недавнюю трагедию в новозеландском городе Крайстчерч. Устроивший ее австралийский гражданин Брентон Таррант якобы назвал себя членом «Азова». На самом деле, конгрессмен немного сгущает краски, так как Таррант упоминал лишь о том, что был на Украине. Конечно, он скорее всего встречался там с украинскими неонацистами.Разумеется, между украинскими и американскими неонацистскими группировками существуют тесные связи. Именно в период войны на Донбассе они и окрепли, хотя установлены были гораздо раньше. Еще в годы Холодной войны американские и британские спецслужбы усердно взращивали и подпитывали украинский национализм.Во время противостояния США и СССР в Вашингтоне рассматривали украинских националистов как естественных союзников в борьбе против социалистического лагеря. Именно в США и Канаде нашли убежище многие видные бандеровцы, включая и военных преступников. В постсоветский период националистические силы на Украине пользовались безусловной поддержкой Запада также исключительно из-за своей антироссийской направленности.Если в той же Великобритании или Германии за любое антисемитское высказывание можно столкнуться с довольно серьезными проблемами, то украинским нацистам их европейские и американские покровители прощали все – и антисемитские выпады, и свастику на знаменах и эмблемах, и уголовные преступления против мирного населения. И вот результат – вырос монстр.Собственно, все пошло по тому же сценарию, какой имел место на Ближнем Востоке и в Афганистане. Десятилетиями британские и американские спецслужбы пестовали исламских фундаменталистов, рассматривая их в качестве главной альтернативы просоветским арабским националистам светского толка.«Братья-мусульмане» в Египте и Сирии, боевики в Алжире, моджахеды в Афганистане – все эти силы декларировали свою ненависть к Западу, но в США также закрывали на эти лозунги глаза, считая, что главная задача – сплотить исламистов против Советского Союза и его растущего влияния на Ближнем Востоке.Что получили в итоге США и Западная Европа? Террористические акты, бездонную воронку бюджетных трат на войны в ближневосточных странах, на содержание афганской, иракской и прочих армий. Но самое, конечно, главное последствие этой поддержки исламского фундаментализма – дальнейшая дестабилизация обстановки в Азии и Африке, сочетающаяся с усилением радикальных группировок и с ростом неконтролируемой миграции в сами страны Запада.США и их союзники по НАТО стремились натравить радикалов из Афганистана и других исламских стран на СССР, а затем и на Россию, но в итоге алжирские, афганские, сомалийские, ливийские, сирийские боевики оказались на улицах Берлина и Парижа, Нью-Йорка и Лондона. И перешли кто к террористическим актам, а кто просто к уголовным преступлениям против местного населения.Точно такую же ситуацию мы видим и с украинскими радикалами. Развязанная не без участия США война на Донбассе теперь пришла и на американскую землю, пусть пока и в виде уголовных преступлений, совершаемых «отмороженными» бойцами – ветеранами АТО.Кстати, в случае с радикалами из стран Ближнего Востока американское руководство в конечном итоге пришло к осознанию необходимости создания общемирового фронта для борьбы с терроризмом. Усама бен Ладен, которого «создали» сами американские спецслужбы, в итоге превратился в «террориста и врага США № 1». А ведь еще каких-то лет пятнадцать до терактов 11 сентября Усама бен Ладен был американским союзником, воевал против советских войск в Афганистане.Для радикалов, будь то афганские моджахеды или украинские нацисты, американский истеблишмент, с его преобладанием лиц известной национальности, с глобалистскими ценностями и пренебрежением к миру традиции никогда не будет своим. И сорок американских конгрессменов в конце концов это поняли. И ужаснулись делу рук своих (может быть, и не совсем своих, но все же ответственность за то, что происходит на Украине, несет практически весь американский истеблишмент, забывший о собственных декларируемых принципах ради ненависти к России, и позволивший откровенным нацистам и проходимцам захватить власть в Киеве и пролить море крови на Донбассе).В Киеве заявление американских конгрессменов, разумеется, вызвало бурю негодования. В Мариуполь поддержать бойцов полка «Азова» отправился лично министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Это – непотопляемая фигура современной украинской политики. Даже Владимир Зеленский не смог освободиться от присутствия Арсена Авакова, который в свое время конфликтовал и с Петром Порошенко, и с Михаилом Саакашвили, и все ему сходило с рук.Казалось бы, бакинский армянин Аваков, поддерживающий украинских нацистов, выглядит не менее комично, чем американские политики еврейского происхождения, сочувствующие бандеровцам в Киеве. Но на самом деле к шагу Авакова надо отнестись серьезно: своей поездкой в расположение «Азова» он показал, что они могут рассчитывать на покровительство более влиятельных сил. Поскольку и Аваков вряд ли отправился бы поддерживать своих любимых нацистов, не будь он уверен в том, что за океаном его действия одобрят вашингтонские покровители.Командование полка «Азов» опубликовало на своем официальном ресурсе ответ на позицию американских конгрессменов, назвав ее информационной атакой на национальную безопасность украинского государства. В полку подчеркнули, что формирование всегда подчинялось Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Министерству внутренних дел Украины и называть его нацистским нельзя, так как оно является государственным, а его бойцы – военнослужащими Национальной гвардии Украины.Но маловероятно, чтобы американские конгрессмены — демократы, да еще сразу 40 человек, вдруг подпали бы под влияние России и стали бы принимать участие в неких информационных атаках на Украину. Это прекрасно понимают в Киеве и пытаются объяснить действия конгрессменов более логично.Так, обращение американских политиков связали с приближающимися выборами. Якобы представители Демократической партии США не хотят потерять поддержку многочисленного еврейского электората и обращают внимание на важные для американских евреев проблемы, в том числе и на ситуацию с антисемитизмом на Украине.Впрочем, и Дональду Трампу сейчас совершенно невыгодно «грудью вставать» на защиту украинских нацистов. Во-первых, он никогда и не демонстрировал особых симпатий к современной Украине и киевскому режиму, Майдан не был его проектом, хотя Трамп в силу своих президентских обязанностей был вынужден продолжать американскую политику в отношении Киева.Во-вторых, Трамп всегда позиционирует себя как сторонника жестких мер в борьбе с терроризмом, а терроризм он тесно связывает с нелегальной миграцией. Поэтому Госдеп США вполне может и удовлетворить запрос конгрессменов и признать «Азов» террористической организацией. Трамп вряд ли будет возражать против такого решения.Однако если позиция сорока конгрессменов будет не просто принята к сведению в Госдепартаменте, а повлечет за собой какие-то реальные действия, то по позициям Арсена Авакова как главного покровителя «Азова» будет нанесен серьезнейший удар. Ведь в случае признания «Азова» террористической организацией и его главные действующие лица также будут считаться террористами, со всеми вытекающими последствиями. По крайней мере, в этом случае единственным разумным выходом для киевского режима будет пожертвовать «Азовом» ради сохранения хорошей мины при плохой игре.Правда, пока украинские власти пытаются всеми силами защитить «любимое детище» Евромайдана. Получится ли это у них, пока неизвестно. Но до 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео должен дать ответ конгрессменам и сообщить о позиции Государственного департамента. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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