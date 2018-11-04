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Запоздалое откровение: Украина не может остановить «Северный поток-2»
04 ноября 2018, 17:54 • 86 • В мире
Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко наконец-то признал, что Украине не удастся остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Попытки подсластить пилюлю на фоне этой неприятной для киевских властей новости выглядят весьма убого
Автор:
Полонский Андрей
В интервью украинскому телеканалу ZIK исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сказал, что остановить строительство «Северного потока-2» Украине не удастся. «Северный поток» нужен немецкому бизнесу, за него выступает правительство Германии. Это сила, и противостоять ей украинские власти не способны. Возможностей никаких.
Казалось бы, и американцы пытались вводить санкции против проекта, и в Европе Киев искал себе союзников. Ан нет. На сей раз экономическая целесообразность победила националистическую риторику окончательно и бесповоротно.
И в итоге Киев вынужден будет приступить к реализации так называемого «плана Б».
План «Б» как он есть
Само название – «план Б» - выглядит солидно. Вроде бы, у независимой Украины существует какая-то собственная стратегия, которая позволит ей разрешить любую сложную проблему. Однако на самом деле это всего лишь фиговый листок, который прикрывает полную беспомощность киевской власти.
Итак, что же имеет в виду господин Витренко? По его словам, «план Б» сводится к иску, с которым Украина уже обратилась в Международный арбитраж. Украинцы хотят потребовать от России заплатить им за ущерб, который нанесет введение в эксплуатацию второй ветки «Северного потока», а также за опасения, что их собственный трубопровод окажется совершенно не у дел. Всего они желают затребовать $12 миллиардов. Это станет, по словам руководителя «Нафтогаза», обычной «недокомпенсацией тарифной выручки».
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