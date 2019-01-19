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За посещение Бали всем иностранцам придётся платить дополнительный налог

19 января 2019, 09:54  •  90 • В мире
Губернатор провинции с популярным курортом — островом Бали — сообщил о скором введении налога со всех иностранных туристов.
Власти острова Бали хотят ввести налог с иностранных туристов. Газета The Straits Times сообщает, что пока его размер планируется определить в в $10, все средства эти пойдут для улучшения экологического состояния и сохранения культурного наследия.
Губернатор провинции Ваян Костера сообщил, что законопроект внесен на рассмотрение парламента и в ближайшее время будет принят.
Больше обсуждений среди законодателей ожидается не в вопросе: вводить налог или нет, а как взымать оплату.
Налог могут включить в стоимость билетов или брать по приезду.
Только за прошлый год 6 млн иностранцев посетили остров, среди них по числу лидируют туристы из Китая и Австралии. Граждане России тоже внесли свою лепту: 95 тыс. жителей нашей страны отдохнули в этом регионе Индонезии.

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