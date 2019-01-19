За посещение Бали всем иностранцам придётся платить дополнительный налог

Губернатор провинции с популярным курортом — островом Бали — сообщил о скором введении налога со всех иностранных туристов.

Власти острова Бали хотят ввести налог с иностранных туристов. Газета The Straits Times сообщает, что пока его размер планируется определить в в $10, все средства эти пойдут для улучшения экологического состояния и сохранения культурного наследия.

Губернатор провинции Ваян Костера сообщил, что законопроект внесен на рассмотрение парламента и в ближайшее время будет принят.

Больше обсуждений среди законодателей ожидается не в вопросе: вводить налог или нет, а как взымать оплату.

Налог могут включить в стоимость билетов или брать по приезду.

Только за прошлый год 6 млн иностранцев посетили остров, среди них по числу лидируют туристы из Китая и Австралии. Граждане России тоже внесли свою лепту: 95 тыс. жителей нашей страны отдохнули в этом регионе Индонезии.