Запорожская Сечь без мотора: Украина безразлична к судьбе «Мотор Сичи» • 31 • Украина

Обстановка вокруг единственного в стране производителя авиадвигателей продолжает ухудшаться. Легендарное запорожское предприятие, половина акций которого находится под арестом государства, — не может ни развиваться, ни осуществлять полноценную хозяйственную деятельность.



Китайские инвесторы, купившие долю в компании ещё в 2016 году, уже находятся в шаге от банкротства, но киевская бюрократия хладнокровно медлит с разрешением ситуации, которая рискует завершиться потерей уникального производства. Впрочем, Киеву не привыкать к подобным утратам.



Ситуация в «Мотор Сичи» из ряда вон выходящая уже только потому, что на проблемы актива жалуется китайский инвестор. На днях Ван Цзин — ключевой акционер компаний Beijing Skyrizon, которая в 2016 году приобрела по некоторым оценкам от 50 до 75% акций «Мотор Сич», — в интервью украинской прессе рассказал о проблемах, спровоцированных арестом акций. «Компания „Мотор Сич” быстро приходит в упадок, и мы как инвесторы несём огромные убытки. И всё это просто потому, что произошли непредвиденные обстоятельства, которых вообще не должно было произойти. А источник всех этих обстоятельств находится далеко не на коммерческом уровне. На сегодня мы так и не знаем, что послужило причиной того, что наши законные права и интересы были безосновательно нарушены, и более того, мы даже не получили никаких чётких объяснений», — заявил совладелец компании.



Ван Цзин также посетовал, что совершенно неясно, кто будет отвечать за то, что десятки тысяч украинских рабочих потеряют работу и окажутся на улицах, а предприятие со 100-летней историей окажется на грани банкротства. И такие мрачные перспективы едва ли можно назвать надуманными, ведь уже в течение трёх лет предприятие не может адекватно функционировать: не созываются общие собрания акционеров, не выплачиваются дивиденды, а главное — нет возможности работать над производственными планами и над стратегией предприятия. В судах разных инстанций продолжаются разбирательства на тему необоснованности ареста акций, однако, результатов ноль.



Следует напомнить, что ключевой акционер «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев закрыл сделку по продаже половины акций компании в адрес китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Cо ещё в 2016 году. Сделка была осуществлена с использованием офшорных компаний, а пакет проданных акций был раздроблен на доли по 10%.



В 2017 году Ван Цзин решил консолидировать доли в офшорных компаниях, чтобы получить доступ к управлению «Сичью» на правах владельца контрольного пакета. Однако этот шаг вызвал настоящий переполох в США, для которых покупка украинского двигателестроения Китаем — настоящая катастрофа. С подачи американцев, Антимонопольный комитет Украины начал серьёзное разбирательство, а СБУ даже открыла уголовное дело, усмотрев в действиях китайских инвесторов «признаки диверсии». Далее речь шла о том, чтобы аннулировать сделку с китайцами. Дошло до того, что в 2019 году советник американского президента Джон Болтон в ходе своего визита в Киев предостерёг украинское руководство от продажи «Мотор Сичи». Болтон даже намеревался лично встретиться с Богуслаевым, чтобы переубедить его в продаже акций компании.



Однако с юридической точки зрения, американцев ждал неприятный сюрприз. Дело в том, что после развала СССР «Мотор Сич» был приватизирован и с тех пор является частной компанией. Между тем, в украинском законодательстве нет ограничений на продажу долей в акционерных обществах. Стало быть, аннулировать сделку невозможно. Более того, ещё при Петре Порошенко Совет национальной безопасности Украины предательски вымарал «Мотор Сич» из перечня стратегических предприятий, что могло бы стать единственной зацепкой для возвращения китайской доли под контроль государства. С тех пор рассмотрение «дела Сичи» находится в подвешенном состоянии.



Между тем, дела у китайских инвесторов действительно идут неважно. Так, ещё в мае 2020 года на Шанхайской бирже был остановлен листинг акций компании Beijing Xinwei Technology Group Co — материнской структуры Beijing Skyrizon, владеющей «Мотором». Причина такого итога кроется в больших финансовых проблемах компании. Фактически речь идёт о том, что корпорация без пяти минут банкрот. Причём финансовые трудности преследуют её уже не первый год. Ещё летом 2019 года компания объявляла дефолт, потому что не смогла рассчитаться со своими кредиторами. По итогам прошедшего года Xinwei получила убыток в размере 2,6 млрд долларов. Вклад в столь неутешительный результат сделала и ситуация с арестом акций «Мотор Сичи», из-за чего китайцы так и не смогли наладить производство и поставки авиадвигателей с Украины.



Однако надо понимать, что такое положение дел вполне устраивает США. Да, отменить сделку не получается, но арест акций превращает «Мотор Сич» в чемодан без ручки. И пребывая в таком состоянии, производство будет планомерно деградировать. А смерть актива — это и есть главная цель Вашингтона, потому что обретение Китаем собственных «крыльев» представляет собой стратегическую угрозу.



В свою очередь, слёзы китайских инвесторов едва ли стоит воспринимать буквально. Поднебесная, отдавшая в 2016 году 150 млн. долларов за пакет акций запорожских двигателей, вряд ли многое потеряла, потому что даже из чемодана без ручки можно извлечь очень многое, например, техническую документацию и технологические карты производства двигателей и деталей к ним. Вероятно, Пекин уже давно заполучил эту бесценную информацию. Но, разумеется, что молодому китайскому авиапрому было бы проще, если бы по тернистому пути разработки двигателя их провели за руку украинские инженеры. Однако и без конвейера «Мотор Сичи» Китай способен решить эту задачу, пусть и займёт она больше времени.



Между тем, главный пострадавший в этой истории — Украина, которая при заморозке ситуации с предприятием в интересах Вашингтона, утратит одно из последних высокотехнологичных производств в стране. Этого хотят в США, а у ручной киевской политической элиты рука не дрогнет выступить против, сохранив «Мотор» хотя бы в форме китайско-украинского совместного предприятия.

Обстановка вокруг единственного в стране производителя авиадвигателей продолжает ухудшаться. Легендарное запорожское предприятие, половина акций которого находится под арестом государства, — не может ни развиваться, ни осуществлять полноценную хозяйственную деятельность.Китайские инвесторы, купившие долю в компании ещё в 2016 году, уже находятся в шаге от банкротства, но киевская бюрократия хладнокровно медлит с разрешением ситуации, которая рискует завершиться потерей уникального производства. Впрочем, Киеву не привыкать к подобным утратам.Ситуация в «Мотор Сичи» из ряда вон выходящая уже только потому, что на проблемы актива жалуется китайский инвестор. На днях Ван Цзин — ключевой акционер компаний Beijing Skyrizon, которая в 2016 году приобрела по некоторым оценкам от 50 до 75% акций «Мотор Сич», — в интервью украинской прессе рассказал о проблемах, спровоцированных арестом акций. «Компания „Мотор Сич” быстро приходит в упадок, и мы как инвесторы несём огромные убытки. И всё это просто потому, что произошли непредвиденные обстоятельства, которых вообще не должно было произойти. А источник всех этих обстоятельств находится далеко не на коммерческом уровне. На сегодня мы так и не знаем, что послужило причиной того, что наши законные права и интересы были безосновательно нарушены, и более того, мы даже не получили никаких чётких объяснений», — заявил совладелец компании.Ван Цзин также посетовал, что совершенно неясно, кто будет отвечать за то, что десятки тысяч украинских рабочих потеряют работу и окажутся на улицах, а предприятие со 100-летней историей окажется на грани банкротства. И такие мрачные перспективы едва ли можно назвать надуманными, ведь уже в течение трёх лет предприятие не может адекватно функционировать: не созываются общие собрания акционеров, не выплачиваются дивиденды, а главное — нет возможности работать над производственными планами и над стратегией предприятия. В судах разных инстанций продолжаются разбирательства на тему необоснованности ареста акций, однако, результатов ноль.Следует напомнить, что ключевой акционер «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев закрыл сделку по продаже половины акций компании в адрес китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Cо ещё в 2016 году. Сделка была осуществлена с использованием офшорных компаний, а пакет проданных акций был раздроблен на доли по 10%.В 2017 году Ван Цзин решил консолидировать доли в офшорных компаниях, чтобы получить доступ к управлению «Сичью» на правах владельца контрольного пакета. Однако этот шаг вызвал настоящий переполох в США, для которых покупка украинского двигателестроения Китаем — настоящая катастрофа. С подачи американцев, Антимонопольный комитет Украины начал серьёзное разбирательство, а СБУ даже открыла уголовное дело, усмотрев в действиях китайских инвесторов «признаки диверсии». Далее речь шла о том, чтобы аннулировать сделку с китайцами. Дошло до того, что в 2019 году советник американского президента Джон Болтон в ходе своего визита в Киев предостерёг украинское руководство от продажи «Мотор Сичи». Болтон даже намеревался лично встретиться с Богуслаевым, чтобы переубедить его в продаже акций компании.Однако с юридической точки зрения, американцев ждал неприятный сюрприз. Дело в том, что после развала СССР «Мотор Сич» был приватизирован и с тех пор является частной компанией. Между тем, в украинском законодательстве нет ограничений на продажу долей в акционерных обществах. Стало быть, аннулировать сделку невозможно. Более того, ещё при Петре Порошенко Совет национальной безопасности Украины предательски вымарал «Мотор Сич» из перечня стратегических предприятий, что могло бы стать единственной зацепкой для возвращения китайской доли под контроль государства. С тех пор рассмотрение «дела Сичи» находится в подвешенном состоянии.Между тем, дела у китайских инвесторов действительно идут неважно. Так, ещё в мае 2020 года на Шанхайской бирже был остановлен листинг акций компании Beijing Xinwei Technology Group Co — материнской структуры Beijing Skyrizon, владеющей «Мотором». Причина такого итога кроется в больших финансовых проблемах компании. Фактически речь идёт о том, что корпорация без пяти минут банкрот. Причём финансовые трудности преследуют её уже не первый год. Ещё летом 2019 года компания объявляла дефолт, потому что не смогла рассчитаться со своими кредиторами. По итогам прошедшего года Xinwei получила убыток в размере 2,6 млрд долларов. Вклад в столь неутешительный результат сделала и ситуация с арестом акций «Мотор Сичи», из-за чего китайцы так и не смогли наладить производство и поставки авиадвигателей с Украины.Однако надо понимать, что такое положение дел вполне устраивает США. Да, отменить сделку не получается, но арест акций превращает «Мотор Сич» в чемодан без ручки. И пребывая в таком состоянии, производство будет планомерно деградировать. А смерть актива — это и есть главная цель Вашингтона, потому что обретение Китаем собственных «крыльев» представляет собой стратегическую угрозу.В свою очередь, слёзы китайских инвесторов едва ли стоит воспринимать буквально. Поднебесная, отдавшая в 2016 году 150 млн. долларов за пакет акций запорожских двигателей, вряд ли многое потеряла, потому что даже из чемодана без ручки можно извлечь очень многое, например, техническую документацию и технологические карты производства двигателей и деталей к ним. Вероятно, Пекин уже давно заполучил эту бесценную информацию. Но, разумеется, что молодому китайскому авиапрому было бы проще, если бы по тернистому пути разработки двигателя их провели за руку украинские инженеры. Однако и без конвейера «Мотор Сичи» Китай способен решить эту задачу, пусть и займёт она больше времени.Между тем, главный пострадавший в этой истории — Украина, которая при заморозке ситуации с предприятием в интересах Вашингтона, утратит одно из последних высокотехнологичных производств в стране. Этого хотят в США, а у ручной киевской политической элиты рука не дрогнет выступить против, сохранив «Мотор» хотя бы в форме китайско-украинского совместного предприятия. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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