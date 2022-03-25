Запомним каждого: СК задокументирует преступления украинских боевиков в Донбассе

Следственный комитет России задокументирует преступления украинских боевиков в Донбассе. Запомнят каждого.

Как передаёт ТАСС, из интервью с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным стало известно, что его ведомство издаст "Белую книгу" о событиях в Донбассе и преступлениях украинских нацистов.

По словам Бастрыкина, в книгу войдут "свидетельства чудовищных преступлений украинских националистов против мирных граждан, рассказы очевидцев", а также рассказы о гуманитарной миссии России.

Отметим, что за восемь лет войны в Донбассе украинские боевики неоднократно нарушали множество международных законов и конвенций, подвергнув жителей региона геноциду.

Только из последних громких преступлений - обстрел центра Донецка из РСЗО "Град" ракетами с кассетными боеприпасами и подрыв драмтеатра, где находились мирные жители, в Мариуполе.