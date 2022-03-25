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Запомним каждого: СК задокументирует преступления украинских боевиков в Донбассе

25 марта 2022, 11:00  •  266 • Политика
Следственный комитет России задокументирует преступления украинских боевиков в Донбассе. Запомнят каждого.
Как передаёт ТАСС, из интервью с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным стало известно, что его ведомство издаст "Белую книгу" о событиях в Донбассе и преступлениях украинских нацистов.
По словам Бастрыкина, в книгу войдут "свидетельства чудовищных преступлений украинских националистов против мирных граждан, рассказы очевидцев", а также рассказы о гуманитарной миссии России.
Отметим, что за восемь лет войны в Донбассе украинские боевики неоднократно нарушали множество международных законов и конвенций, подвергнув жителей региона геноциду.
Только из последних громких преступлений - обстрел центра Донецка из РСЗО "Град" ракетами с кассетными боеприпасами и подрыв драмтеатра, где находились мирные жители, в Мариуполе.

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