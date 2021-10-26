Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все...
Каспаров опешил во время эфира на "Эхе Москвы": "Это считается хо...
"Зеленский перешел черту": на Украине заявили о невозможности диалога с ...
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба...
Главная / Политика

Заполнить украинскую ГТС теперь могут только марсиане - эксперт

26 октября 2021, 15:50  •  87 • Политика
Фото: Jan Koller/CTK/www.globallookpress.com
Киев подоспел к Москве с выгодным предложением о 50-процентной скидке, опоздав на 12 лет
Текущее состояние об украинской газотранспортной системе уже успело обрасти легендами. Киев, очевидно, даже не имеет представления о том, сколько нужно выложить за ее модернизацию. Еще в 2013 году Азаров подсчитал, что на решение проблем уйдет 6 миллиардов долларов, а несколько лет спустя эксперты заявили, что на апгрейд необходимо потратить и целых 20. Однако даже при текущем состоянии несчастная ГТС способна перекачивать ежегодно до 145 миллиардов кубов газа.
Совершенно другой вопрос, напомнил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин, заключается в привлечении дополнительного транзита – у Киева таких возможностей уже нет. Украина успела постучаться в двери ко всем потенциальным поставщикам. Не забыла даже о "Газпроме", которому предложила 50-процентную скидку на прокачку. Хотя оферта адресована лишь российскому монополисту – иных предложений серьезного объема Незалежной искать больше негде. Все остальные соседи после распада СССР так и остались импортерами с ворохом собственных проблем, включая Молдавию.
С технической точки зрения Киев может заручиться согласием приграничных стран на локальные поставки, объемы которых будут на порядок меньше тех, которые предлагает сама Украина. Москва же вряд ли пожелает использовать ее ГТС сверх 40 млрд кубов, которые уже законтрактованы. России теперь куда выгоднее пользоваться собственным "Северным потоком – 2" – современной и надежной системой, которая, к тому же, куда короче украинской ГТС.
Как считает Пикин, со своим предложением Украина опоздала примерно на 12 лет – об этом нужно было говорить еще в 2009 году, когда российская сторона лишь обсуждала идею о строительстве "Северного потока – 2" с партнерами.
"В настоящий момент заполнить украинскую ГТС смогут разве только марсиане", – иронизирует эксперт.
Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Зеленскому придется унижаться перед Путиным ради поставок газа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





87
Источник
Похожие новости
26 октября 2021, 02:25
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
26 октября 2021, 05:55
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США и его тут же перебили
26 октября 2021, 07:40
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
26 октября 2021, 02:25
Сатановский перечислил, кому выгодно отделение Татарстана от России
26 октября 2021, 00:05
Колонну русских военных попытались взорвать в Сирии
26 октября 2021, 02:25
Главу Минобороны Германии "послали" в Хиросиму после выпада в сторону России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2021, 03:50
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Европу
24 октября 2021, 09:35
Россия в 2022 году может остаться без урожая
23 октября 2021, 13:10
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому рояль"
21 октября 2021, 18:00
Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"
22 октября 2021, 03:20
Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
23 октября 2021, 03:50
Капитан США заочно поспорил со Столтенбергом об Украине: "Путин будет действовать"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.