Заполнение "стратегической пустоты": Политолог о желании Лаврова помочь Кипру и Турции

Российская сторона сможет укрепить своё дипломатическое влияние, выступив в качестве посредника на переговорах между Кипром и Турцией. Об этом телеканалу "360" заявил американский политолог Эндрю Корыбко.

Ранее с такой инициативой выступил глава МИД России Сергей Лавров. Как пояснил Корыбко, на участие Москвы согласятся обе стороны.

Проблема заключается в том, что у Никосии есть поддержка со стороны Запада, который может надавить на киприотов, вынудив их отказаться от предложения России. Что касается Анкары, то она постепенно отдаляется от западных партнёров из-за конфликта в Сирии, миграционного кризиса и попытки госпереворота в 2016 году.

"Россия же помогла заполнить стратегическую пустоту, оставленную Западом в Турции, поэтому она лучший кандидат на роль посредника", - пояснил он.

Впрочем, и у Анкары есть причины не соглашаться на идею Москвы, так как туркам не хочется выглядеть слабыми на политической арене. Это будет означать, что они не могут решить проблему самостоятельно.

Роль России также не до конца понятна.

"Может быть, у Москвы есть какое-то новое решение проблем, которое удовлетворит обе стороны. Если это и так, то пока Россия ничего об этом не говорила", - поведал эксперт.

Как передаёт РИА ФАН, в ближайшее время министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кипра Никос Христодулидис подпишут документы, которые затрагивают вопросы налогообложения. Кроме того, стороны обсудят вопросы развития двусторонних отношений.

"Общими усилиями создан солидный задел в политической, торгово-экономической, договорно-правовой и гуманитарной областях", - объяснил Лавров во время визита на остров.