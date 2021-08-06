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Заподозренный в экстремизме кандидат в Госдуму просит денег: "Жертвуйте"

06 августа 2021, 14:30  •  190 • Политика
Член партии "Яблоко", кандидат в Госдуму Лев Шлосберг открыл сбор средств на агитационную кампанию. Ранее пензенский избирком отказал ему в регистрации в качестве кандидата в региональную Думу из-за "связи с экстремистской организацией".
Кандидат в Госдуму от партии "Яблоко" Лев Шлосберг, которому отказали в пензенском избиркоме в регистрации в областную Думу из-за "связи с экстремистской организацией", собирает пожертвования на избирательную кампанию.
Он заявил, что для работы его агитационных команд в Москве и Зеленограде необходимо до 15 августа собрать 3 млн 700 тыс. рублей.
"Это позволит нам сделать первую часть работы по формированию аудитории сторонников. Жертвуйте на нашу кампанию, это ваш личный вклад в нашу общую победу ", - написал он в своём телеграм-канале, указав, куда стоит переводить деньги.

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