Заплатить миллионы за русский металл для американских ракет? В СМИ гадают над заказом украинского завода

СМИ узнали о странном заказе, который сделал украинский Южный машиностроительный завод имени Макарова. Он покупает у России алюминий. За металл украинская сторона заплатит ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" около 109 миллионов рублей. Завод покупает около 88 тонн алюминиевого проката.

О назначении металла официально ничего не известно. Однако РИА Новости пишет, что подобные заказы уже были. В прошлые разы Украина покупала у российского предприятия металл для американской ракеты. Алюминий был нужен для производства первой ступени американской ракеты-носителя Antares. Она нужна для запусков на низкую опорную орбиту. На ракете стоят российские жидкостные двигатели РД-181.

По данным СМИ, с 2017 года было уже четыре таких заказа.