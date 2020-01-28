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Заплатить миллионы за русский металл для американских ракет? В СМИ гадают над заказом украинского завода

28 января 2020, 22:39  •  131 • В мире
Украинский завод заказал у российского предприятия металл. Сумма договора - около 109 миллионов рублей. СМИ утверждают, что официально о назначении металла ничего не известно. Однако в предыдущие разы украинский завод покупал металл для первой ступени американской ракеты-носителя Antares. Она нужна для запуска на низкую опорную орбиту.
СМИ узнали о странном заказе, который сделал украинский Южный машиностроительный завод имени Макарова. Он покупает у России алюминий. За металл украинская сторона заплатит ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" около 109 миллионов рублей. Завод покупает около 88 тонн алюминиевого проката.
О назначении металла официально ничего не известно. Однако РИА Новости пишет, что подобные заказы уже были. В прошлые разы Украина покупала у российского предприятия металл для американской ракеты. Алюминий был нужен для производства первой ступени американской ракеты-носителя Antares. Она нужна для запусков на низкую опорную орбиту. На ракете стоят российские жидкостные двигатели РД-181.
По данным СМИ, с 2017 года было уже четыре таких заказа.

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