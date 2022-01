Заплатит ли британский премьер за пир по время чумы? • 54 • Аналитика © РИА Новости / Павел Бедняков Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Резиденция британского премьер-министра внешне здание мрачноватое, но его обитатели не склонны грустить, даже если особого повода для веселья нет, например, когда в стране объявлен строгий локдаун, предписывающий ни с кем не общаться и лишний раз из дома не выходить. Пока законопослушные британцы придерживались жестоких правил изоляции и не могли под страхом крупных штрафов навестить родных, в здании на Даунинг-стрит раздавался звон бокалов. Из того, что утекло в прессу, ясно, что чиновники британского правительства не упускали возможности погудеть. Как минимум дважды они собирались в саду резиденции премьера в мае 2020-го. "Присоединяйтесь к нам с шести вечера и приносите выпивку!" — рассылал приглашения работникам правительственного аппарата ближайший помощник Джонсона Мартин Рейнолдс. Целая серия вечеринок состоялась там в канун Рождества, когда страна в очередной раз была погружена Джонсоном в глубокий карантин. Так, 17 декабря чиновники бурно провожали Кейт Джозефс, которая возглавляла рабочую группу кабинета по борьбе с COVID-19. Таблоид The Mirror сообщает, что в период локдауна подчиненные Джонсона регулярно собирались на "винные пятницы". Все как у Пушкина в "Пире во время чумы": Как от проказницы Зимы, Запремся также от Чумы! Зажжем огни, нальем бокалы, Утопим весело умы И, заварив пиры да балы, Восславим царствие Чумы. Веселились даже в дни общенационального траура, который был объявлен из-за кончины герцога Эдинбургского Филиппа, супруга королевы Елизаветы Второй: "Гроб с телом принца на ночь поместили в часовню Виндзорского замка. На следующий день королева с лицом, закрытым защитной маской, должна была проститься со своим супругом, с которым они прожили 73 года. Она сидела в одиночестве, соблюдая правила социальной дистанции. Атмосфера на Даунинг-стрит в тот вечер в пятницу была совершенно иной. Советники и чиновники собрались после работы на две не связанные между собой вечеринки, чтобы проводить двух коллег", — описывает это событие лондонская The Telegraph. В тот день провожали бывшего руководителя пресс-службы Джонсона, Джеймса Слэка, и одного из его личных фотографов. Проводы затянулись далеко за полночь. Обе компании в итоге слились. Начались танцы. По словам очевидцев, пришлось посылать "гонца" в ближайший к резиденции магазин. Все бы ничего, но это безудержное жизнелюбие аппаратчиков основательно подорвало терпение британских избирателей. Им сложно понять, почему правила нарушают именно те, кто их устанавливает. На тот момент правительственная инструкция простым смертным собираться в помещениях строжайше запрещала. "Вечеринка закончена!" — злорадно заявил в лицо Джонсону лидер оппозиции Кир Стармер и потребовал, чтобы премьер-министр подал в отставку. Опросы общественного мнения показывают: 63 процента британцев считают, что Джонсон должен уйти. Премьер-министру пришлось извиняться дважды: перед королевой письменно и устно перед парламентом за весеннюю вечеринку в 2020-м. Джонсон признался, что не уследил за подчиненными, которые пьянствовали у него во дворе. Конечно, он и сам там был, но недолго, и вообще считал это рабочим мероприятием. Абсурдность собственных заявлений Джонсона нисколько не смущает. У него богатый опыт по части отговорок и придумывания всевозможных небылиц. Его главный политический резерв — это большинство в парламенте и отсутствие реального кандидата, который готов его сегодня заменить. В правящей консервативной партии немало тех, кто считает, что Джонсон, который принес феноменальную победу на выборах в 2019-м, "еще себя покажет". Для вотума недоверия необходимо, чтобы 54 депутата-консерватора подали соответствующее требование во внутрипартийный комитет 1922, который может запустить процедуру голосования за его отставку. Несмотря на открытые выступления против Джонсона ряда товарищей по партии, необходимого числа бунтовщиков пока нет. И даже если таковые найдутся, то, как ни странно, позиции нынешнего премьер-министра они могут только укрепить: в случае, когда большинство голосует против отставки, он получает "иммунитет" — в течение года однопартийцы свергать его не имеют права. Ближайшей проверкой популярности Джонсона внутри собственной партии станут местные выборы, которые пройдут 5 мая в Англии, Уэльсе и Шотландии. Большинство влиятельных консерваторов сейчас склоняются к тому, что было бы непростительной ошибкой менять лидера до этой даты. К тому же в окружении Джонсона уже готовят пакет спасительных мер. Первый шаг очевиден и сделан в сторону трезвости — сотрудникам правительственного аппарата планируют официально запретить пить на рабочем месте. Газета The Sunday Times пишет, что сухой закон на Даунинг-стрит намерены дополнить рядом подачек уязвленному двойными стандартами населению. Среди прочего собираются снять оставшиеся ограничения, связанные с COVID-19, и два года не повышать ежегодную обязательную плату за пользование телевизором — лицензию Би-Би-Си, в 2022-м она достигла отметки 159 фунтов стерлингов. Неуплата этого налога на содержание "народной" телекорпорации в Британии считается уголовным преступлением. В целом же спасение премьера сводится к привычному поиску стрелочников в аппарате правительства. На роль вершителя судеб назначена малоизвестная чиновница, второй секретарь кабинета министров Сьюзан Грей. Эта женщина должна представить доклад о правительственных вечеринках, при этом еще неизвестно, будет он опубликован полностью или нет. Забавно, что кандидатура Сью Грей возникла на горизонте после того, как от этой миссии был отстранен предыдущий назначенец — ее начальник Саймон Кейс, потому что он сам принимал активное участие в коллективных посиделках на рабочем месте. В британской прессе даже не пытаются гадать, какие головы в итоге выкатятся за порог Даунинг-стрит, важно, что внутри этого особняка пока остается одна — с запоминающейся фирменной "соломенной" стрижкой. Надолго ли? Ответа на этот вопрос ни у кого сейчас нет. Для Джонсона кризисы давно родная стихия, но его политическая плавучесть все-таки не может быть безграничной.



