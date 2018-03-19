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Заплатим салом: На Украине готовы трудоустроить британских шпионов, высланных из России

19 марта 2018, 02:24  •  50 • Политика
Глава МИД Украины предложил трудоустройство высылаемым из России британцам.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригласил высланных из России дипломатов Великобритании поработать в Киеве. Соответствующее сообщение в адрес главы британского МИД было опубликовано на странице Климкина в Twitter.
Глава МИД Украины пишет, что Киев готов трудоустроить всех 23 дипломатов Великобритании, высланных из Москвы из-за скандала вокруг дела об отравлении британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. Климкин предлагает Борису Джонсону направить этих дипломатов на Украину и снова открыть там консульскую секцию. В данный момент украинцы вынуждены ездить за британской визой в Варшаву.
"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломата в Киеве и восстановить работу консульской секции", - написал Климкин в соцсети.

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