Заплатим салом: На Украине готовы трудоустроить британских шпионов, высланных из России

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Глава МИД Украины предложил трудоустройство высылаемым из России британцам.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригласил высланных из России дипломатов Великобритании поработать в Киеве. Соответствующее сообщение в адрес главы британского МИД было опубликовано на странице Климкина в Twitter.

Глава МИД Украины пишет, что Киев готов трудоустроить всех 23 дипломатов Великобритании, высланных из Москвы из-за скандала вокруг дела об отравлении британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. Климкин предлагает Борису Джонсону направить этих дипломатов на Украину и снова открыть там консульскую секцию. В данный момент украинцы вынуждены ездить за британской визой в Варшаву.

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломата в Киеве и восстановить работу консульской секции", - написал Климкин в соцсети.