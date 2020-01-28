«Заплатили жизнями бойцов Красной армии»: посольство России в ФРГ ответило на заявления Варшавы о «компенсациях»

Посольство России в Берлине напомнило, что за освобождение Польши от нацистской оккупации отдали жизнь 600 тыс. советских солдат. Так дипломаты прокомментировали заявление главы правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Москва должна выплатить компенсацию за нанесённый в ходе Второй мировой «ущерб». В диппредставительстве подчеркнули, что Польша существует как государство благодаря бойцам Красной армии.

Жители Люблина и бойцы Советской армии на одной из улиц города РИА Новости © Александр Капустянский

Посольство России в Германии напомнило, что при освобождении Польши от нацистов погибли около 600 тыс. советских солдат. Об этом говорится в Facebook диппредставительства. Дипломаты подчеркнули, что Варшава должна быть благодарна им за сам факт существования государственности.

«В связи с этим хотелось бы напомнить, что за освобождение Польши от нацизма наша страна заплатила жизнями 600 тыс. бойцов Красной армии. Именно благодаря им Польша сегодня существует как государство», — говорится в Facebook посольства.

Так дипломаты прокомментировали слова главы правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, должна выплатить компенсацию за «ущерб», якобы нанесённый во время Второй мировой войны.

«Россия тоже должна заплатить. Но я не думаю, что наше поколение застанет момент, когда Москва признает свою ответственность. Одно я могу сказать наверняка: у наших требований нет срока годности», — заявил он в интервью Bild 25 января.

По словам Качиньского, 17 сентября 1939 года «на Польшу напал сталинский Советский Союз». Отметим, что тогда Красная армия в ходе освободительного похода заняла западные части Украины и Белоруссии, отодвинув границу с Германией на запад на несколько сотен километров.

Посольство России напомнило, что 27 января — это день 75-летия освобождения советскими солдатами узников Освенцима, в который все вспоминают трагедию холокоста и подвиг Красной армии.

«Но у польского руководства своя история», — констатировали дипломаты.

Варшава пытается переписать историю, чтобы представить Вторую мировую как войну «против двух диктатур», отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Попытка поставить вопрос таким образом, что Вторая мировая война — это борьба «либеральных демократических сил» против «двух диктатур» — германской и советской. Собственно, «победителями» являются западные либеральные демократии, а «виновниками» этой катастрофы являются германская и советская диктатуры», — сказал он RT.

Как отметил Солонников, Польше выгодно выступать в качестве жертвы, которой все должны выплатить компенсации.

«Им это удобно — позиция «вечной жертвы», которую все обижают и которой все кругом должны. С этих позиций Польша выступает и по отношению к другим европейским странам, и по отношению к России», — подчеркнул эксперт.

«Принято решение о дезинформационной кампании»

Ранее, 23 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша приняла решение вести против РФ дезинформационную кампанию.

«По нашим данным… недавно на соответствующем уровне в Польше было принято решение о начале масштабной дезинформационной кампании в отношении нашей страны по непосредственно исторической тематике, касающейся Второй мировой войны и в нашем случае Великой Отечественной войны», — сказала дипломат в ходе брифинга.

21 января она прокомментировала статью польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне. В ней политик, в частности, заявил, якобы между СССР и нацистской Германией был заключён союзный договор, а годы «советской оккупации» стоили Польше «миллионы жизней».

«Это очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой войны. На этот раз Варшава не ограничилась стремлением приравнять Советский Союз и нацистскую Германию или повтором любимого тезиса об их «союзе», — написала она в Facebook.

«Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека», — констатировала Захарова.

Стоит отметить, что 17 января отмечалось 75-летие освобождения Польши от нацистской оккупации. Однако в Варшаве государственных мероприятий на этот счёт не проводилось, только два организованных частными лицами.

При этом именно благодаря СССР Польша получила те территории, на которые исторически претендовала, а экономика страны была восстановлена за счёт советской помощи, напомнил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«СССР восстановил польскую государственность, уничтоженную фашистской Германией, расширил значительно границы Польши, вернув ей исторические территории, потерянные до этого за 1000 лет. Более того, польский вопрос был ключевым вопросом переговоров с западными союзниками, и именно СССР настоял на том, чтобы Польша существовала в современных западных границах», — подчеркнул он в беседе с RT.

По мнению Шаповалова, предпринимаемые Варшавой попытки переписать историю «не поддаются никакому здравому смыслу».

«Советский союз ни от кого не получал помощь и тем не менее изыскивал возможности помогать польскому народу. Всё это невозможно оценить в миллиардах или триллионах, потому что все указанные блага, начиная от жизни и свободы граждан и заканчивая восстановленной экономикой, — то, чем нынешнее поколение поляков может пользоваться благодаря СССР. Такого рода заявление не просто искажает историю, а является чёрной неблагодарностью в отношении народа-освободителя», — заключил историк.

Архивный центр

Стоит отметить, что Россия намерена бороться с попытками переврать историю Второй мировой войны. В частности, будет создан специальный центр, где будут опубликованы архивные документы, фото и видео, касающиеся войны. Доступ к нему будет обеспечен не только для россиян, но и для всего мира.

О создании такого центра заявлял президент России Владимир Путин. Он подчёркивал, что Москва не позволит забыть правду об этом периоде истории.

«Мы никому ничего не должны доказывать и должны сделать другое. Мы должны сделать всё, чтобы эта правда не забывалась. Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» 19 января.

По словам главы государства, создаваемый центр будет «крупнейшим и самым полным комплексом».