Запланированный скандал. Трамп прибыл с госвизитом в Британию

Автор:

Латышев Сергей

Президент США Дональд Трамп сегодня утром прибыл по приглашению королевы Елизаветы II с вожделенным государственным визитом в Британию. Там хозяина Белого дома ожидают не только торжественные мероприятия – приёмы во дворцах и празднование 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии, которое продолжится затем во Франции, но и бойкот со стороны лидеров ведущих политических партий, кроме консерваторов, массовые протесты.

То, что Трамп, главная цель визита которого, как заявляют в Белом доме, подчеркнуть «прочные и особенные отношения» между обеими странами, обязательно оскандалится, было ясно заранее. Ведь, если что, ему в этом помогут. Возможностей для демонстрации своего величия и для «проколов» будет намного больше, чем год назад, когда Трамп с супругой Меланией приезжал в Британию с обычным визитом. Госвизит предоставляет для этого больше возможностей. Тем более что Трамп взял с собой на этот раз всё своё семейство: детей и их супругов.

Скандалы, скандалы…

Скандал, собственно, произошёл ещё до того как Трамп и его антураж вступили на британскую землю. В данных накануне госвизита интервью ведущим английским газетам президент США сделал ряд заявлений, которые вызвали возмущение британской публики и политиков. Он «назначил» бывшего мэра Лондона и экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона новым британским премьером и, соответственно, лидером консерваторов. Трамп призвал Лондон на переговорах с Евросоюзом не платить отступного за Brexit (похоже, что до хозяина Белого дома ещё не дошло, что его не будет). Президент США потребовал также включить в британскую делегацию переговорщиков по условиям расставания с ЕС своего другого старого друга – Найджела Фараджа – основателя Партии независимости Соединённого Королевства и Партии Brexit.

Весьма скандально повёл себя и большой друг Трампа американский посол в Британии Вудди Джонсон. Из его рассуждений в интервью британским СМИ о судьбе экономики королевства после выхода из ЕС (посол, похоже, тоже не в курсе, что Brexit приказал долго жить) были сделаны однозначные выводы, что американцы намерены установить полный контроль над британской экономикой, переформатировать её под свои нужды и свои представления о том, как надо делать бизнес…

И всё это произошло ещё до того как Трамп появился в Британии.

– комплекс неполноценности в отношении англичан есть до сих пор почти у всех американцев. Фото: www.globallookpress.com Президент США Дональд Трамп давно мечтал прибыть в Британию с госвизитомкомплекс неполноценности в отношении англичан есть до сих пор почти у всех американцев. Фото: www.globallookpress.com

Программа госвизита

Программа госвизита известна. Трамп с супругой остановятся, как ожидается, в Виндзорском замке. В первый день трёхдневного госвизита состоится церемония приветствия с участием королевы Елизаветы II, принца Уэльского Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы.

Встреча с монархом состоится на Плацу конной гвардии. Пышная процессия с эскортом конных гвардейцев проследует по аллее Мэлл до Букингемского дворца. Трамп намеревался проделать этот путь в открытой золочёной карете, но это его пожелание хозяева не удовлетворили. Затем состоятся частный ужин в расширенном составе и государственный банкет.

Любопытно, что в Букингемском дворце среди членов королевской семьи будет под благовидным предлогом отсутствовать герцогиня Сассекская (она же американка Меган Маркл), известная противница Трампа, называющая его «женоненавистником».

На следующий день пройдёт деловой завтрак Трампа с британским премьером Терезой Мэй, которая 7 июня подаёт в отставку, хотя в качестве и.о. премьера она подзадержится на своём посту, пока тори ей не найдут замену. В завтраке, который состоится в Сент-Джеймском дворце, примет участие герцог Йоркский Эндрю. Затем Трамп отправится на Даунинг-стрит, 10 для переговоров с Мэй, после чего состоится их пресс-конференция.

Вряд ли хозяин Белого дома в ходе переговоров с Мэй удержится от покровительственного тона и напоминаний о том, что он предупреждал британского премьера проявлять большую решительность в осуществлении Brexit, что на двух стульях она не усидит и что без радикального разрыва с ЕС никакой торговой сделки с США не будет.

Трамп будет выглядеть пророком в ходе встречи и переговоров с уходящим британским премьером Терезой Мэй. Фото: www.globallookpress.com

Вопросы, которые обсудят лидеры двух стран, лежат на поверхности. Это – Brexit, двусторонние отношения, переговоры по торговому соглашению, торговая война США со всем миром, в которой Лондон скорее не поддерживает, чем поддерживает Вашингтон, как показало, например, нежелание Мэй прекратить сотрудничество с китайским IT-гигантом Huawei. Безусловно, они обсудят НАТО, Россию, Украину, Венесуэлу, ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке, Северную Корею.

Вечером 4 июня семейство Трампов даст ужин в резиденции американского посла, на котором королеву будут представлять Чарльз и Камилла. 5 июня президент США и британский монарх примут участие в национальном торжественном мероприятии в Портсмуте, посвящённом 75-й годовщине высадки в Нормандии. На этом государственный визит будет завершён, и Трамп отправится во Францию, где будет продолжено торжественное отмечание 75-летнего юбилея. Оно будет проходить без президента страны – России, без которой союзники никогда бы не осмелились на эту операцию.

Весьма показательно, что Трамп не посетит в ходе госвизита британский парламент, куда его не пригласили. При этом лидеры лейбористов и либерал-демократов демонстративно отказались от участия в совместных с Трампом мероприятиях. Главный лейборист Джереми Корбин при этом обвинил президента США в «расистской и женоненавистнической риторике».

Протесты, протесты…

На время пребывания Трампа в Британии запланированы демонстрации протеста. В прошлом году свыше 100 тысяч человек приняли участие в протестах в Лондоне и по всей стране. В этом году организаторы ожидают примерно такого же количества демонстрантов на акциях протеста против политики Трампа, особенно в сферах иммиграции и изменения климата. Самая массовая манифестация состоится в Лондоне 4 июня, недалеко от мест, где будут проходить мероприятия с участием Трампа. Её организует «Коалиция Стоп Трамп». Грандиозное шоу с акциями насилия запрограммировано.

Трампы приходят и уходят, королева Елизавета II – остаётся. Она встречалась со всеми бывшими на её веку президентами США. Фото: www.globallookpress.com

Согласно опросу общественного мнения компании YouGov, в Лондоне приезд президента США не одобряют 54% респондентов, одобряют – 24%. В стране в целом ситуация для президента США несколько лучше, но всё равно его больше не любят, чем любят – 46% против 40%. Почти два миллиона британцев подписали петицию, чтобы Трамп вообще не приезжал в Британию.

На кого ставит Трамп?

Президент США, со своей стороны, планирует встретиться с двумя наиболее ярыми сторонниками Brexit, глубоко симпатизирующими ему (и это взаимно) – ведущим претендентом на кресло Мэй Борисом Джонсоном и главным энтузиастом разрыва с ЕС Найджелом Фараджем, недавно созданная Партия Brexit которого неожиданно победила на недавних выборах в Европарламент. Подбодрить и укрепить позиции сторонников Brexit в лице Джонсона и Фараджа будет для Трампа, вероятно, даже более важным, чем обсуждать государственные и торговые проблемы с Мэй.

Уходящий премьер не оправдала надежд Трампа, они нередко обменивались колкостями и даже критиковали друг друга. Мэй не одобряла миграционную политику Трампа, выход США из Парижского соглашения по климату, из иранской ядерной сделки, введение таможенных пошлин на европейские сталь и алюминий, критиковала Трампа за отказ подписать «совместное» итоговое коммюнике саммита «семёрки» в Канаде.

Ну а что же Россия?

Размолвки не распространялись, однако, на военную сферу, вопросы безопасности и обоюдно враждебное отношение к России. Британия поддержала американские удары по Сирии после фейковых химатак, увеличила военные расходы до 2% ВВП. Вашингтон осуществил массовую высылку российских дипломатов, чтобы «наказать» Москву за, похоже, совместную провокацию в Солсбери. Причём если сам Лондон выслал 23 дипломата, то Вашингтон – 60, продемонстрировав за счёт Москвы, что «особые отношения», по крайней мере, по этой части между обеими странами по-прежнему существуют.

Можно не сомневаться, что чем больше и на этот раз будет высказано взаимных претензий, тем решительнее и агрессивнее Лондон и Вашингтон будут нападать на Россию, которой не следует ждать от вояжа Трампа в Британию ничего хорошего.